Samletest 3x GTX 1080 Ti på testbenken

Solid kort med for stiv pris

8 /10 Meget bra

Asus leverer et kort som yter omtrent identisk med MSIs Gaming X, samtidig som det også leverer omtrent samme solide støynivå og temperatur. Strix OC er imidlertid i skrivende stund enda et hakk dyrere enn Gaming X, med en avstand på over tusen kroner ned til testvinneren. Det er en ekstrakostnad vi sliter med å finne et godt forsvar for.

Som for MSIs Gaming X ville vi gitt kortet en sjanse først om det kom på tilbud til nærmere 8000 kroner eller om støy- og temperaturforskjellen ned til testvinneren er særlig vesentlig for oppsettet ditt. Det kan jo også være at du ønsker å betale ekstra for det som undertegnede personlig mener er mer solide og penere designede kort fra Asus og MSI enn hva Inno3D kan vise til med sin iChill X3 Ultra.