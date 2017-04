Samletest 18-volts proffdriller

Av og til trenger man bore- og skrukraft til de største hullene og skruene. Da trenger du en av de virkelig kraftige drillene, og helst en utholdende og produktiv en. En med dreiemoment, rotasjonshastighet, god ergonomi, stor batterikapasitet og alt som hører til. Den må tåle tøff behandling og ikke klage og rope på reservedeler om den faller en meter eller to.

Som du skjønner er vi langt utenfor det området som kan kalles forbrukermodeller. Dette er toppen av proffsegmentet. Men det kreves ikke fagbrev for å kjøpe en slik. Når vi spør Lars Grønvold i Grønvold maskin på Alnabru i Oslo, som retter seg mot proffsegmentet, så tror han at rundt en fjerdedel av alle som kjøper slikt verktøy er vanlige forbrukere. Og andelen stiger. Folk vil ha noe som yter, tåler og varer lenge.

Proffverktøy er ment å vare i noen hundre timer. Gjør det ikke det faller kundene fra, så kvalitet er et veldig sterkt lokkemiddel. Vi har latt de fem mest kjente proffmerkene duellere med hver av sine toppmodeller. Det er klart vi finner forskjeller, men de er mindre enn vi hadde trodd. De ulike produsentene følger hverandre tett, og når noen trekker noe nytt ut av hatten tar det ikke lang tid før de andre kommer etter.

Børsteløse motorer

Alle disse maskinene har børsteløs motor. Overgangen til slike motorer har gått raskt, og de fleste av proffmaskinene har slike nå. Fordelene er mange. Det mest åpenbare er selvfølgelig at kullbørstene er borte, og dermed behovet for å skifte dem og alt som kan gå galt med slike mekanismer.

Testresultat: Vi måtte tømme IKEA-bagen mange ganger før vi hadde tømt alle de fem batteriene ved å bore 30 mm hull. Foto: Odd Richard Valmot/Tek.no

Børsteløse motorer krever mer elektronikk, men de er mindre, varer mye lenger og har høyere virkningsgrad. Ulempen er at de har litt dårligere startmoment enn motorene med børster, men i disse maskinene vil du uansett ikke savne det. De nye har mer enn nok moment.

Klar for nye dekk til bilen? Vi tester muttertrekkere på batteri

18 volt, men forskjellig kapasitet

18 volt er gullstandarden i den tyngre delen av verktøysegmentet. 18 volt får du når du seriekobler fem litiumioneceller på 3,6 volt hver. For å få mer energi inn i batteriet har de aller fleste slike batterier 10 celler fordelt på to parallellkoblede rader med fem seriekoblede celler.

Slike batterier er i dag på mellom 5 og 6 Ah, avhengig av hvilken generasjon battericeller de har brukt, men du får også kjøpt batterier på 4 Ah. Bosch har nettopp lansert et nytt batteri på hele 6,3 Ah. Det er mest i klassen, og det har de gjort ved å gå over til de nye 20700-cellene. De er 20 millimeter i diameter og 700 millimeter lange i stedet for 18 millimeter og 650 millimeter, som har vært enerådende til nå.

Dette er den samme cellestørrelsen som Tesla nå vil lage i sitt Gigafactory. De sier at de kan by på 30 prosent mer energi, men det er i hvert fall ikke tilfelle med Bosch-batteriet. Da ville det i så fall være på 7,2 Ah, så dette er nok den tradisjonelle batterikjemien. Likevel er 6,3 Ah veldig bra, som vi også fikk erfare i testen.

Selv om dette er tunge maskiner ønsker de fleste å bruke et 10-cellers batteri. Det finnes andre alternativer med en cellerad på 2, 2,5 og 3 Ah. Milwaukee har også et 15-cellers batteri med hele 9 Ah. Ulempen er selvfølgelig vekten, men noen ganger er det fint å ha mest mulig strøm i en pakke. Spesielt når man gjør tunge oppgaver og vil slippe å ta med ekstra batteri. Det er sjelden boremaskiner utsettes for slikt, men sirkelsaging og høvling er oppgaver som krever mye strøm.

Indikatorer på batteriene

Alle maskinene var utstyrt med lys som viste hvor mye strøm det er igjen i batteriet. De fleste hadde fire og fem lysprikker som indikerte batterinivå, og noen blinker ivrig på siste prikk når det er på tide å lade. Bosch, Milwaukee, Makita og DeWalt har måleren på selve batteriet. Det er selvfølgelig å foretrekke, for da kan man med et trykk finne ladetilstanden. Med Hitachi må batteriet inn i maskinen for å sjekke ladestatus.

Alle maskinene har god LED-belysning av arbeidsområdet. Maskinen fra Bosch har i tillegg en lampe som lyser rødt når maskinen blir for varm. Den lyste selvfølgelig ivrig da vi belastet maskinen med å bore en hullserie, og det tok heller ikke lang tid fra varsellampen gikk på før elektronikken slo ut maskinen. Ingen av maskinene kunne bore veldig mange hull før elektronikken som skulle beskytte den fra overoppheting stoppet dem. I praksis er dette neppe noe stort problem. Den testingen vi gjorde var ekstrem og beregnet på å tyne maskinene maksimalt.

Termobilder: Vi sjekket maskinene med termokamera for å se hvordan det så ut når de koblet ned på grunn av varmgang. Det er lett å se at det er motoren og batteriet som får den største belastningen. Foto: Odd Richard Valmot/Tek.no

Hvor utholdende?

For å få et inntrykk av batteriene og hvor mye maskinene klarer å få ut av dem, boret vi hull. For å gjøre det ekstra tungt valgte vi vanlige spadebor. Vi så hvor mange 30-millimeters hull vi klarte å bore i en 96 x 96 millimeter såkalt boks. Det finnes bortyper som gjør dette til en lek, men vi ville belaste maskinene mest mulig, og da var flate spadebor det verste vi kunne tenke ut. Det som var overraskende var den store spredningen i antall hull. Batterikapasiteten varierte bare fra 5 til 6,3 Ah, men antall hull varierte fra 20 til 60. Det har neppe bare med batterikapasiteten å gjøre, men er summen av batterikapasitet, motorytelse, giring og andre faktorer.

Det var fryktelig tungt for maskinene å bore så mange hull etter hverandre. Det gav oss også et inntrykk av elektronikken som beskyttet motor og batteri. Det varierte mellom maskinene, men alle stoppet etter en stund og forlangte pause for å kjøle ned. Vi termofotograferte det varmeste punktet i maskinene, som var inne i kjøleluftåpningene til motoren.

Typisk slo beskyttelsen inn fra 75 grader på noen til over 85 grader på andre. Samtidig termofotograferte vi batteriene, og de varierte fra 30 til nesten 45 grader. Hva som gjorde at maskinene stoppet av motor og batteritemperatur kan vi ikke si noe om annet enn at alle maskinene ser ut til å være godt beskyttet mot termisk overbelastning.

Hardt vs mykt dreiemoment

Måten produsentene oppgir dreiemomentet på er forvirrende. Her er det ingen standard, og det utnytter noen. Hitachi oppgir et hardt dreiemoment på hele 136 Nm, 1 Nm mer enn Milwaukee. Likevel står det i spesifikasjonen at den klarer å bore inntil 76 millimeters hull i tre, mens Bosch, som oppgir et hardt dreiemoment på 85 Nm, er oppgitt til 82 millimeter. Mye tallmagi her altså, og en god grunn til å teste. Det var lett å fastslå at Milwaukee var kraftigere enn Hitachi, men vi tester mykt moment, og ikke det harde som begge oppgir. Hardt moment er idet maskinen stopper opp, og i det øyeblikket gjør den ingen jobb.

For å få et inntrykk av dreiemomentet har vi brukt maskinen til å produsere hull. Ikke med bor, men med hullsager. Det presser maskinene til det ytterste, og resultatet var imponerende. Ingen av maskinene hadde problemer med å dra rundt en 177 millimeters hullsag i første gir. Det var det største vi hadde planlagt å teste, for vi regnet med at selv dette var utenfor hva de klarte. Men der tok vi altså feil, så vi lot dem prøve seg på 200 millimeter også. Faktisk klarte alle maskinene å trekke rundt hullsaga på 200 millimeter, om enn med litt varierende entusiasme. Det er nesten utrolig.

Alle maskinene utenom Hitachi har egne brytere for valg mellom boring og skruing. Milwaukee har tre valg, der det siste er en programmeringsinnstilling for bluetooth. Hitachi bruker den mer konvensjonelle måten, ved å ha borvelgeren som siste trinn i momentvalgringen. Momentvalgringen stilles til akkurat det momentet man vil maskinen skal begynne å slure, slik at den ikke trekker til skruer for hardt.

Det er grunn til å være litt skeptisk til spesifikasjonene leverandørene oppgir. Mens Hitachi og DeWalt oppgir for lav vekt, oppgir Milwaukee og Makita for høy. Vi skjønner at man ønsker å skryte på seg lavere vekt, men høyere vekt er ikke noe salgsargument. Vekten vi oppgir i tabellen er den vi har målt.

Boremaskin Bosch GSR 18 V-85 C Professional Hitachi DS 18DBL2 DeWalt DCD991 Milwaukee M18 ONEDD Makita DDF481 Oppgitt dreiemoment, maks. (hardt/mykt) 85 / 47 Nm 136/- 95/66 135/- 115/60 Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir 0 – 480 /2100 o/min 0 – 500 /2100 o/min 0-450/1300/2000 o/min 0-550/2000 o/min 0-550 / 2100 o/min Største batterikapasitet i Ah på 10 celler batteri 6,3 6 5 6 5 Dreiemomenttrinn 25 22 11 13 21 Målt lengde i mm 19,5 20,5 20 18,5 20,5 Målt høyde i mm 26 25,5 25,5 25 26 Vekt med batteri i kg 2,36 (2,16 med 6 Ah) 2,32 2,15 2,24 2,39 Vekt av batteri i kg 0,81 (0,64 med 6 Ah) 0,67 0,62 0,75 0,62 Antall 10 cm lange 30 mm hull i konstruksjonsvirke på en lading 60 51 48 52 20 Laderens strømstyrke i A 8 8 4 6 9 Pris uten batterier (hentet fra Prisguide.no) Fra 2122,- Fra 2095,- Fra 2135,- Fra 2460,- Fra 2249,-



Små forskjeller på ergonomi

Alle disse maskinene er svært gjennomtenkt på ergonomisiden. De har mye gummi i tillegg til solid plast og metall som gjør dem svært gode å holde i. Ingen tapere her. I tillegg er de bygget, om ikke som tanks, så i hvert fall veldig solid. Fire av dem bestod falltestene fra 1,5 meters høyde med glans, men Hitachi-maskinen overasket ved å dele seg etter første fall. Vi tror de andre hadde klart seg fra enda større høyder, men det er godt å ha litt margin.

Oops: Maskinene ble utsatt for fire falltester. De falt forover, bakover og fra hver side. Foto: Odd Richard Valmot/Tek.no

Alle maskinene har godt arbeidslys. (Vi antar at DeWalt har det også, selv om det på vår testmaskin ikke virket). Den beste belysningen kommer fra dem som har lyset montert i foten over batteriet. Da lyser det oppover og chucken står ikke i veien.

Milwaukee og Makita har lyset montert under maskinhuset, og da skygger chucken litt for lyset når du kommer nær, selv om du alltid vil se boret og skruen fordi det er litt avstand når du begynner.

Bluetooth på vei inn

Som så mye annet er elektroverktøy i ferd med å bli en del av IoT – tingenes internett. Den åpenbare måten å gjøre det på er å bygge bluetooth inn i maskinen og kommunisere med en app på mobilen.

Det kan være vanskelig å få øye på noen revolusjon for dem som bare skal bore og skru, men appene begynner å bli ganske gode og gir oversikt over tilstanden til maskinene. De kan også brukes til å programmere ting som dreiemoment, men dette er bare starten på utviklingen. Det er bare fantasien som begrenser apputviklingen og produsentene tenker så det knaker på dette helt nye konkurransefeltet.

Et åpenbart bruksområde er selvfølgelig at byggefirmaer kan få en helt annen oversikt over utstyret sitt og tilstanden på det.

Så langt er det bare Bosch og Milwaukee som har bluetooth. Hos sistnevnte er det en helt integrert funksjon, men de nye maskinene fra Bosch har et spor for en bluetooth-adapter som passer inn i håndtaket. Adapterne selges som ekstrautstyr. Dette er nok funksjonalitet som alle produsentene kommer til å få i årene fremover.

Milwaukee har kommet lengst på området og har utstyrt denne og mange andre maskiner med fire programmerbare knapper. Veldig smart.

Det fine med å ha integrert bluetooth er at appene kommer til å utvikle seg mye i årene fremover og dem som har slike maskiner vil oppleve at de vil få stadig mer funksjonalitet når de laster ned nye versjoner.

Milwaukee M18 ONEDD (Solo) 9 /10 Imponerende Maskinen fra Milwaukee er den fysisk minste drillen i testen. Motorhuset er på bare 18,5 cm og det er mellom 1 og 2 cm mindre enn de andre drillene. Det betyr at maskinen kommer lettere til om det skulle være trangt. Slikt trekker opp. Milwaukee har vært tidlig ute med bluetooth. Stadig flere av verktøyene deres får elektronikken innebygget. Det gjør at man kan sikre verktøyet på mange måter, finne det igjen, låse det og så videre. Milwaukee skiller seg ut ved at de har utstyrt maskinene med fire programmerbare funksjonsknapper. For eksempel med lysstyrke på lampen, maks turtall på begge gir og maks dreiemoment. Og apropos dreiemoment. Som Hitachi oppgir Milwaukee bare verdi for hardt dreiemoment, ikke det myke, og det er det man trenger og som vi testet med hullboringen. Men la det være sagt at dette er heftige greier. Alle maskinene presterer voldsomt på mykt dreiemoment, men Milwaukee-en klarer det på tross av at den roterer 550 o/min på førstegiret. Det er 100 o/min mer enn DeWalten, som også imponerer. Konklusjonen må være at Milwaukee har den kraftigste motoren. Litt pussig egentlig, siden den også har det minste motorhuset. Maskinen hadde ingen problemer med å bore masse 30 millimeters hull, men som de andre kuttet den ut på veien på grunn av den kraftig oppvarmingen. Den trengte pause, men ikke så mye som vi forventet. Når vi hullsaget med 177 millimeters diameter gikk fire hull raskt unna, men som Boschen slet den med det siste på grunn av overoppheting. Likevel viste batteriet at det var mer igjen ved at to av de fire strekene lyste. Da vi til slutt testet maskinene med 200 millimeters hullbor klarte Milwaukee det med glans, selv om den slet litt mot slutten. Det understreker hvor sterk denne maskinen er. Skal vi klage på noe med denne maskinen må det være måten de har valgt å feste ekstrahåndtaket. Det er to litt for dårlig dimensjonerte klør som du skrur til på toppen av girhuset. Skrur du ikke til med stor kraft glipper klørne når maskinen blir tynt på dreiemomentet, og det var akkurat det vi gjorde med hullsagene. Vi anbefaler Milwaukee å ta en titt på hvordan Makita har utformet sin løsning med mye større klør. De sitter godt. Pluss Sterkest

Bluetooth

Svært funksjonsrik

Korteste motorhus

Robust Minus For spinkel innfesting av sidehåndtaket

Bosch GSR 18 V-85 C (Solo) 9 /10 Imponerende Maskinen fra Bosch virker stor og svært kraftig, men når vi ser på vekt og ytre mål er den ikke mer ruvende enn de andre. Solid er den, og hadde ikke noe problem med falltesten, selv om den fikk noen skrammer. Bosch og Milwaukee er de eneste maskinene som kan bruke bluetooth. «Kan bruke» er riktig beskrivelse av systemene fra Bosch, for de har, i motsetning til Milwaukee, gjort dette til tilleggsutstyr. Et femkronestort lokk med bajonettfeste midt på håndtaket kan åpnes, og under dette kan en bluetoothbrikke settes inn. En smart løsning, for det er ikke alle som trenger å kommunisere med verktøyet. Bosch var de første som introduserte 10-cellers batterier med 6 Ah. Nå har både Milwaukee og Hitachi kommet etter. Men Bosch har gjort et nytt sprang. Riktignok ikke så stort denne gangen, for de nye batteriene er bare på 6,3 Ah. Men de varsler likevel om noe nytt. Batteriet er basert på de nye 20700-litiumionecellene, som er litt større enn 18650, som har vært vanlig til nå. Det er ventet at stadig flere verktøy, og for den saks skyld elbiler, vil gå over til det nye formatet. Det betyr ikke at det er over og ut for gamle batterier. De kan brukes om hverandre. Den nye drillen kan faktisk bruke batterier som kom for 10 år siden, da Bosch introduserte dem og standardiserte innfestingen. Det betyr også at 10 år gamle verktøy kan bruke det nye EneRacer-batteriet. Batteriet er for øvrig utstyrt med fem streker som viser ladestatus. Det er ingen tvil om at det er mer energi i det nye batteriet. Maskinen presterte hele 60 hull. Det var åtte mer enn nummer to, som var Milwaukee, med sitt 6 Ah store batteri. Men det nye batteriet veier litt mer enn et med de gamle cellene. Også på hullsagingen var dette en utholdende sak. Den hadde ikke noe problem med å sage fire hull, men på det fjerde ble det utslag og litt ventetid før det ble ferdig. Likevel var det to av fem lys igjen på batteriet. Bosch-maskinen har den vanlige ringen for å justere sluremomentet. I tillegg har den en klar bryter på oversiden som stiller mellom sluring og borefunksjon. Den har et godt led-lys i foten som lyser opp arbeidsområdet og som blir til et rødt varsellys når maskinen blir overbelastet. Som alle andre ble den overopphetet etter å ha boret en del hull. Da kom rødlyset på, og etter en stund var det slutt på boringen. Maskinen trengte å senke temperaturen før vi kunne bore videre. Bosch er den eneste som har utstyrt maskinen med en sensor som gjør at motoren stopper om maskinen kjører seg fast slik at den begynner å rotere. Det fungerer veldig bra, og er noe alle konkurrentene burde kopiere som en viktig sikkerhetsinnstilling. Spesielt når du har så mye dreiemoment i hånda som disse maskinene kan tilby. De som velger å bygge inn en bluetoothbrikke kan programmere følsomheten til sensoren. Mange vil nok foretrekke at den slår ut raskt med noe så momentsterkt mellom fingrene. Lydnivået er kanskje ikke det som plager folk mest med slike maskiner, men Bosch-maskinen bråker minst. Dessuten har de bygget inn en motorstopp som slår inn idet maskinen når det maksmomentet den er stilt inn på når du skrur. Etter noen knepp blir det stille. Alt i alt en veldig god drill fra Bosch. Pluss Robust

Seig og utholdende

Veldig bra batterilevetid

Stillegående

Bluetooth Minus Vanskelig å kritisere noe som helst

8 /10 Meget bra DeWalt DCD991 (solo) Drillen fra DeWalt skiller seg ut på et par punkter. For det første er dette den eneste maskinen som kommer med tre gir. Det er en fordel, forutsatt at girkassa, som blir mer delerik, holder like lenge. DeWalt er den eneste produsenten som oppgir effekt i maskinen. Det er jo noe vi kjenner svært godt med nettdrevne modeller, men som ble nesten helt borte med batterimodeller. Motoren er oppgitt til 820 watt, og det gir jo et godt inntrykk av hvordan den sammenlikner med nettmaskiner. Maskinen har en LED-lampe som kan innstilles på tre styrker, men i vårt testeksemplar virket ingen av dem. DeWalt tilbyr ikke 6 Ah batterier. De stopper på 5 Ah. De har i stedet fokusert på batterier som kan avgi både 18 og 54 volt. Sistnevnte spenning krever at batteriet har 15 celler, og skal dette brukes her, blir det unødig stort, tungt og dyrt på en drill. Da vil det heller ikke avgi 54 volt, men i stedet 18 ved at tre cellerader parallellkobles. Til gjengjeld vil det ha 9 Ah, akkurat som Milwaukees største batteri. På tross av bare 5 Ah klarte maskinen å bore hele 48 hull på en lading. Det er imponerende og ikke langt etter maskinene med 6 Ah. Når vi testet hendte det at boret kjørte seg fast på maskinene, og da måtte vi ty til revers. Med DeWalt opplevde vi at chucken gjenget seg av. Ifølge importøren var det høyst uvanlig, for den er festet med Loctite gjengetetningsmiddel. Pluss Tre gir

Sterk Minus Maks 5 Ah batteri

Bare 4 A lader

Chucken på testmodellen vår løsnet 7 /10 Bra Makita DDF481 (Solo) Den andre kraftjapaneren skal ha én ting. De skryter ikke på seg et voldsomt dreiemoment, og det stemmer. Den er en kraftkar, bare ikke så sterk som de andre. De fleste vil likevel oppleve at den har krefter nok. Det som bekymrer mer er at den ikke har strøm nok. Vi trodde at det var elektronikken som stoppet maskinen da den hadde boret 20 hull, så vi lot den hvile for å kjøle seg ned. Men det var ikke årsaken. Batteriet var rett og slett tomt. Den klarte under halvparten av hullene DeWalt klarte å bore med sitt 5 Ah-batteri. Det samme så vi da vi presset den på hullsaging. Da så vi også at batterimåleren var svært optimistisk. Selv om alle de fire røde lysene i batteriet lyste og indikerte at det var rimelig fullt etter å ha saget ett hull med 177 millimeter-sagen, så var batteriet tomt etter nok et halvt hull. Etter opplading klarte Makitaen noen omdreininger på 200 millimeter-saga, men ikke mer. Da var det momentet det skortet på, ikke ladingen. Om batterimåleren var unøyaktig, så har i hvert fall maskinen to av dem. I tillegg til det i selve batteriet er det en lett synlig måler i foten, med tre lyspunkter. Maskinen er solid bygget med godt gummigrep å holde i og gummi som beskytter plastdekslene rundt motorhuset. Den klarte de fire fallene fra 1,5 meter uten andre problemer enn at den ble litt opphakket her og der. Makita skal også ha ros for å ha den raskeste laderen. Den kan lade med hele ni ampere og det betyr at den fyller opp batteriene raskere enn noen av de andre. Og med så dårlig kapasitet på batteriet vi testet, kan de trenge en vinner på ladesiden. Pluss Raskeste lader

Robust Minus Overraskende lite kapasitet i batteriet

Unøyaktig batterimåler

6.5 /10 Godkjent Hitatchi Hitachi DS 18DBL2 (Solo) Hitachi DS 18DBL2 utmerker seg ved å oppgi det høyeste harde dreiemomentet av alle. De har lagt seg 1 Nm over Milwaukee, som stopper på 135 Nm. At maskinen er momentsterk er det ingen tvil om, men at den er aller sterkest kan vi ikke konkludere med. Den klarte å bore et hull med 200 millimeter-sagen, men den slet mer enn maskinen fra Milwaukee. Det betyr at maskinen har et svært høyt såkalt mykt dreiemoment, og det er det som trengs når du skal presse maskinen til det ytterste. Som forventet ble maskinen veldig varm etter å ha blitt presset med hullboring og saging. Derfor har denne og andre maskiner elektronikk som stenger av motoren når den termiske belastningen blir for høy. Enten i selve motoren, eller i batteriet. Vi opplevde at elektronikken i Hitachien virket litt vel godt, og den boret færre hull enn de andre før den kuttet. Og når den kuttet tok det også lang tid før vi kunne bore videre igjen. Maskinen virker veldig solid, og den har god ergonomi med gummiflater i grepet og gummi rundt motorhuset som skal beskytte maskinen. Derfor var det overaskende at maskinen ikke tålte et eneste fall før plasten sprakk. Skal vi konkludere, ser det ut som om Hitachi har valgt en type plast som ikke tåler slag så godt som de andre maskinene. Slikt trekker på en proffmaskin Hitachi har hengt på batteriutviklingen og leverer 6 Ah der et par av konkurrentene stopper på 5 Ah. De har også et femcellers batteri på 3 Ah for dem som vil ha et lettere et. Det er ingen vits i å drasse på for mange celler når du bare skal skru terrassebord. De færreste orker å jobbe så lenge at de tømmer 3 Ah likevel. Med 6 Ah-batteriet klarer maskinen nesten like mange hull som Milwaukee. Men det er et stort ankepunkt mot disse batteriene. De har ingen vising av ladenivået. Du kan ikke ta opp et batteri og sjekke hvor mye energi det er igjen. Da må du sette det inn i maskinen og se på måleren der. Hadde den enda vært god kunne det vært en trøst, men den er rett og slett ynkelig. Ifølge bruksanvisningen skal det være tre streker, men vi kunne bare se to, og det er for dårlig. Pluss + Sterk Minus Tålte ikke falltesten

Ikke strømindikator på batteriene

Prisguide.no er en kommersiell partner av Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »