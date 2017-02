Samletest 10,8V-driller

For mange er en skrudrill med et 10,8 volts batteri midt i blinken. De er mindre og lettere å håndtere enn den tyngre klassen på 18 volt, og som regel billigere. Men det er hovedregelen som alltid har unntak.

Det er batterispenningen som kjennetegner disse drillene. De bruker tre såkalte «18650» litiumioneceller. Det er selve standardcellen med denne batterikjemien og de er 18 mm i diameter og 650 mm lange. Litt større enn alkaliske AA-celler altså.

Stor forskjell i energiinnhold

I dette formatet finner vi et stort antall varianter og generasjoner, og i drillene vi har inne til test finner vi celler som kan lades til litt ynkelige 1,3 Ah, og til de beste som klarer hele 3 Ah. Når vi ganger med spenningen og multipliserer med tre celler får vi et spenn i energiinnhold fra 14 til 32 wattimer.

Men som testen viser, så er det ikke noe 1:1-forhold mellom energiinnholdet og arbeidet drillen klarer å utføre. Noen, slik som den blå Boschen, som også er testens letteste modell, klarte å bore nesten dobbelt så mange hull som Milwaukee-drillen, selv om den hadde litt mindre batteri.

Det er mange faktorer som avgjør hva en drill får ut av en bestemt mengde energi. Motortypen er viktig. Såkalte børsteløse motorer har bedre virkningsgrad enn de med børstemotorer. Så varierer nok også de oppgitte amperetimene også litt fra de virkelige. Og så kommer det an på om den typen test vi har kjørt er optimal for den enkelte drill.

Samleobjekter

Det er blitt veldig vanlig å selge batteriverktøy i såkalt soloutførelse, det vil si bare maskinen uten batterier og lader. Poenget er selvfølgelig å få kjøperne på kroken og tilby dem billige maskiner hvis de allerede har passende batterier og ladere, siden det jo er grenser for hvor mange ladere og batterier man trenger til ulike maskiner.

Dessverre er ikke utvalget av forskjellige verktøytyper i 10,8-voltsegmentet som i 18 volt, men noen av produsentene kan vise til en ganske bra samling. Det kan være verdt å ta en titt på før du bestemmer deg, i tilfelle du allerede har et stort utvalg ladere og batterier av et spesielt slag.

Amerikansk og europeisk spenning

Hvordan feste batteriet? De fleste modellene i testen har batteriet inne i håndtaket. Fordelen med det er at maskinen blir kortere og kommer lettere til på trange steder. Ulempen er at håndtaket får litt større diameter og det kan gjøre de mindre behagelig å holde i for de som har små hender. Tre av modellene har såkalte slide-batterier som «sklir inn under foten av håndtaket. Hitachien har av en eller annen grunn en slags mellomting, men får også testens fysisk største batteri. Fordelen med å ha batteriet under er at grepet får mindre omkrets og er bedre for små hender. I tillegg kan maskinene stå oppreist. Både Milwaukee og Makita har batterier med 6 celler i stedet for 3, men det gjør at størrelse og vekt øker tilsvarende.

Spenningen kan være litt misvisende. I USA måler man batteriene fulladet og ubelastet, og da runder man av til 4 volt i stedet for 3,6 volt. Følgelig blir et 10,8 volt batteri til 12 volt. I Europa måler man spenningen belastet, men det ser ut som den amerikanske målestandarden vinner fram.

Bosch har begynt å bruke 12 volt også på noen maskiner. Det samme gjentar seg med batterier med 5 celler. De blir betegnet som 20 volt i USA, men pussig nok tilpasser amerikanske produsenter som Milwaukee og DeWalt disse til den europeiske betegnelsen og kaller dem 18 volt her.

Noen av 10,8 volt-drillene vi testet kan også fås med større batterier, det vil si med to parallellkoblede serier på 3 celler hver. Det er kanskje greit å ha et slikt batteri, men det gjør drillen større og tyngre, og da forsvinner litt av poenget med små driller.

I 18-voltsdriller er det omvendt. Der kommer de aller fleste med to parallellkoblede batteriserier, slik at de har til sammen 10 celler. Men der er ofte kraft og utholdenhet enda viktigere enn i de små drillene, og batterier med 5 celler er mindre utbredt selv om mange produsenter har dem.

Vekt

Den ideelle drill i 10,8 voltklassen er både sterk og utholdende, men også liten og lett. De brukes ofte mer til å skru enn til å bore hull, og da er størrelse og vekt viktige faktorer.

Av og til må du skru på utilgjengelige steder, som inne i skap, og da er størrelse viktig. Lav vekt gjør drillen enklere å håndtere.

Man skulle tror at vekt og størrelse ville slå negativt ut på ytelse, men det er mange gode unntak fra denne hovedregelen.

De fleste modellene i testen har batteriet inne i håndtaket. Fordelen med det er at maskinen blir kortere og kommer lettere til på trange steder. Foto: Odd Richard Valmot/Tek.no

Pris

Vi har testet alt fra de aller billigste til de dyreste drillene. Og både fra produsenter rettet mot forbrukere og de som rettes mot proffer. Men dette er ikke noe skarpt skille. Svært mange vanlige forbrukere velger å kjøpe fra proffsegmentet.

Proffmodellene er stort sett konstruert med bedre kvalitet og kan ventes å vare minst dobbelt så lenge som de i forbrukersegmentet. Det er i hvert fall hovedregelen, men i praksis er nok forholdet mellom de aller billigste og de dyreste mye større enn som så.

Det du må spørre deg om er hvor mye du kommer til å bruke dem. En proffdrill skal vare flere hundre timer før den er utslitt. De færreste forbrukere vil slite ut en slik.

Er et annet argument er minst like viktig, og det er ytelsen. De dyre drillene har bedre data enn de billige. Igjen, som hovedregel. Testen viser at grensen er flytende.

Merke Bosch (grønn) Milwaukee Makita Makita Hitachi Cotech Biltema Bosch (blå) Ryobi Black&Decker DeWalt Modell PSR 10,8 LI-2 M12 CCD DF330D DF332D DS10DAL HD 10,8-LI CD108B GSR 10,8 V-EC Pro R12DD BDCD12K DCD710D2 Oppgitt Ah på batteri 2 3 1,3 2 3 1,5 1,3 2,5 1,3 1,3 2 Oppgitt maks dreiemoment i Nm 22 37 30 35 36 22 12 30 30 26 24 Spennvidde chuck i mm 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Max turtall 1. og 2 gir i o/min 350/1100 450/1700 350/1300 450/1500 350/1300 350/ 1050 350/ 1200 400/1300 400/1500 550/- 400/1500 Innebygget lys Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Indikator for ladestrøm Nei 4 trinn Nei 4 trinn Nei Nei Nei 3 trinn 3 trinn Nei Nei Strømstyrke fra lader i A 1,5 4,5 1,6 5 3 1,5 0,5 3 1,5 0,4 3 Vekt med batteri i kilo 0,96 1,32 1,05 1,06 1,28 1,01 1,01 0,89 1,03 1 1,08 Høyde og dybde i cm 15,5/17 19/20 18,9/19 22/15,5 23/17 19/19 19,5/ 20,5 17/16 15/17 22/18 20/19 Pris med 2 batterier og lader 1440 3 813 1338 2538 2035 798 718 2590 1557 599 1955

Testen

I tillegg til å måle størrelsen på drillene og veie dem, har vi testet hvor mange 20 millimeter-hull det var mulig å bore i 48 millimeter tykt konstruksjonsvirke. Det gav et begrep om hvor mye jobb maskinene klarte å utføre på en lading. Bare to av drillene klarte å bore hullene på høyeste gir, og det gjorde boringen svært mye raskere enn med dem som måtte klare seg med første gir.

Hvis vi bare hadde sett på de oppgitte spesifikasjonene for moment, turtall og batterikapasitet burde det vært mulig å gjette seg til resultatet. Så langt derifra. Noen maskiner skuffet stort på utholdenhetssiden, andre gav oss nesten hakeslepp. Spesielt den blå Boschen. Denne delen av testen viser tydelig at det ikke er mulig å sammenlikne maskiner bare ved å sammenlikne produsentenes data.

I tillegg målte vi hvor langt maskinene klarte å skru en 6 millimeter galvanisert treskrue inn i eik, i et 2 millimeter forboret hull på høyeste gir. Det ville gi oss et begrep om noe av det som betyr mest i en slik test: Hvor kraftig er den når det røyner på?

Slike maskiner oppgis gjerne med både hardt og mykt moment. Det harde er det dreiemomentet motoren klemmer ut før den stopper. Vi har tatt med det harde momentet produsentene oppgir, fordi ikke alle oppgir det myke. Det harde er alltid mye høyere og tar seg bedre ut i brosjyren. Men her er det bare med som en indikasjon. Det er det myke momentet som betyr noe, og som bidrar til å vri skruene ned i eikeplata.

Justering og gir

Alle drillene i testen har en mekanisk momentjustering, som er greit å ha slik at skruer ikke sendes for dypt inn i treverket. Da vi testet var momentjusteringen satt til boring, som betyr at chucken er låst til motoren og ikke slipper.

Alle modellene hadde to mekaniske gir utenom modellen fra Black&Decker. Den hadde bare ett gir, men så var det også den billigste maskinen i testen.

Videoen viser tydelig forskjellen på noen av de billigste, beste og dyreste drillene. Alle borer med et 16 mm trebor som selv drillen fra Biltema orker å trekke rundt, om enn på førstegir. Vinnerdrillen fra Bosch har ingen problemer med jobben, men kraftkaren fra Milwaukee er aller raskest. Problemet med den er prisen og vekten.

Bosch GSR 10,8 V-EC HX (Solo) 9 /10 Imponerende Bosch deler markedet i farger. Grønt er forbrukermaskiner og blått myntet på proffene. Men selv om de prøver å gjennomføre dette via ulike forhandlere så er det nok temmelig mange forbrukere som handler blått. Disse maskinene har bedre spesifikasjoner og er mer robuste. Utenom fargen ser den grønne og den blå skrudrillen ganske like ut. Men, som det står i sangen, så er det utenpå. For inni er det forskjeller. Den blå er testens minste og letteste maskin og den man kommer aller best til på trange steder. Vekta stopper på 890 gram, og det er virkelig imponerende. Men imponatorfaktoren stopper ikke her. Riktignok klarer ikke «Blåboschen» å bore 20 millimeters hull i andregir. Vi måtte ty til førstegir, men den gav seg ikke før den kom til 79 hull. Det var 27 hull mer enn nesteplassen, som gikk til Hitachi. På tross av at Hitachien hadde et 3 Ah batteri og Boschen bare 2,5 Ah. Det må bety at vi har med en svært effektiv børsteløs motor å gjøre, om ikke noen oppgir batterikapasiteten for optimistisk. Mange av resultatene i testen kan tyde på dét, så det er nok bedre å ta en titt på ytelsestallene og ikke se seg blind på antall amperetimer. Alle proffmaskinene koster mer enn forbrukermodellene, og den blå Boschen er ikke noe unntak. Du må legge på mer enn en tusenlapp om du bytter fra grønt til blått, og da må du ta en titt på behovslista og i lommeboka. Skulle vi velge selv ville det vært enkelt. Denne maskinen kombinerer så mange gode egenskaper at grønt hadde tapt. Det hadde alle de andre maskinene i testen også. Det eneste unntaket hadde vært om vi først og fremst skulle bore 20 millimeters hull. Da hadde den nyeste Makitaen vært valget. Det enorme antallet hull Boschen presterte ville vi ofret for å kunne bore dem i andregir. Pluss Nesten utrolig batterikapasitet

Liten

Aller lettest

God byggekvalitet Minus Pris

Makita DF332DSMJ (2x4,0 Ah) 8.5 /10 Meget bra Det er utrolig hva et lite hopp i produktnummeret kan bety. DF332D er Makitas nye 10,8 volt skrudrill og er noe helt annet enn sin eldre bror under. Det er prisen også. Selv om denne maskinen er giret høyere enn den eldre modellen er den mye kraftigere og har en børsteløs motor. Den er en av to driller som klare å bore 20 mm-hullene på andregir, og det betyr mye for produktiviteten. Dette er en maskin som på mange områder konkurrerer med 18 volts modeller, men med en mye lavere vekt. Den imponerer derimot ikke i batteristørrelse. Standardbatteriet er på bare 2 Ah, men det forhindret ikke maskinen i å bore hele 42 20 mm-hull. Den er også veldig momentsterk og klarte å få skruen nesten helt gjennom eikeplata på 40 millimeter. I motsetning til den andre Makita-modellen, og en del andre maskiner i testen, har denne et såkalt slide-batteri. Det betyr at det glir inn langs sokkelen av håndtaket. Fordelen er at det ikke er battericeller i selve håndtaket og det gir litt bedre grep. (I hvert fall for dem med litt mindre hender, som Donald Trump). Slidebatterier har samme festemekanisme som større 18 volt-maskiner benytter, men i disse småtassene, hvor maskinens byggemål betyr mye på grunn av tilgjengelighet i trange rom, er det en ulempe. Det gjør maskinen 22 centimeter høy, og det er hele 5 centimeter mer enn den verste konkurrenten som er den blå Bosch-maskinen. Makita selger også større batterier på 4 Ah. Når de ikke er begrenset av hva som rommes i håndtaket kan de legge på et dobbelt antall celler. Ulempen er selvfølgelig at maskinen blir enda større og tyngre. Laderen som presterer hele 5 Ah er imponerende potent. Det er 12,5 ganger mer enn laderen til jumbomodellen fra Black&Decker og betyr at den kan lade opp et 2 Ah batteri på under halvtimen. Pluss Sterk

God batterikapasitet

Imponerende lader

Godt grep Minus Veldig høy

Bosch PSR 10,8 LI-2 (Solo) 8 /10 Meget bra Den grønne forbrukermodellen til Bosch minner mye om sin blå bror, men til tross for 100 gram mer vekt må den se seg slått. På tross av den høyere vekten er den med 0,96 kg likevel nest lettest i testen. Den skiller seg ut blant de andre forbrukermodellene med et høyt antall borede hull. Med 39 hull ligger den og vaker i proffsegmentet. Batteriet på 2 Ah er bra i denne klassen og som den blå Boschen viser, så klarer tyskerne å få mye jobb ut av amperetimene. Den gjør det også bra i momenttesten og klarer å få skruen over 3 cm ned i eika. Helt oppe i proffklassen. Men: Momentet kan også delvis tilskrives giringen av maskinen, ikke bare motoren. Med 1100 o/min i andregir bytter den til seg dreiemoment mot hastighet. Det gjør at den er tregere enn de fleste andre maskinene når den møter lette skru- og borejobber. Likevel er prisen bra, ikke minst fordi den kommer med en bra lader og to gode batterier. Dessuten har Bosch et godt utvalg av andre 10,8 volt-verktøy du kan kjøpe billige i soloutførelse. Pluss Rimelig

Sterk

Lett Minus Lavt turtall

8 /10 Meget bra Cocraft HD 10,8-LI (1x1,5 Ah) Cocraft er Clas Ohlsons eget merke. Som regel er dette vesentlig billigere enn de andre merkene de selger. Og HD 10,8-LI er billig. Det følger i utgangspunktet med kun ett batteri, men selv når vi legger på ett til koster den bare 80 kroner mer enn Biltemas modell, og det er vel investerte penger. For Clas Ohlsons modell er vesentlig bedre på nesten alle områder. Før det første virker byggekvaliteten bedre og den ligger bedre i hånden. Fremfor alt er den vesentlig sterkere til tross for at den veier det samme og er litt mindre. Clas Ohlson-drillen har batterier på 1,5 Ah, men imponerer likevel ikke på utholdenhet. Med 19 hull ligger den dårlig an. Den er oppgitt til 22 Nm, men klarer heller ikke å bore skruen særlig langt inn. Så denne vinner ingen medalje for utholdenhet og styrke. På den positive siden har den en grei lader. Med 1,5 Ah burde den klare å lade opp et batteri på litt over en time. De to andre veldig billige drillene har rett og slett elendige ladere. I forhold til de dyrere har den dårlig med både ytelse og batterikapasitet, men det oppveies langt på vei av prisen. Og de andre billige er helt ræva. Pluss Lav pris

God lader

God ytelse til prisen Minus Langt fra like god ytelse som de dyrere modellene

Svak batterikapasitet 7 /10 Bra Milwaukee M12 CDD (Solo) Det er ingen tvil om at dette er den kraftigste maskinen i testen. Den har det høyeste oppgitte dreiemomentet og kom seg nesten helt gjennom eikeplata på 40 millimeter. Faktisk stikker skruen mange millimeter ut på undersiden, men maskinen gir opp på målstreken. Dette er imponerende fordi den med 1700 o/min har det høyeste turtallet på andregir. Sammen med den beste Makita-maskinen hadde den ikke problemer med å bore hullene på andregir. Turtallet gjør denne aller raskest og mest produktiv. Men så er det noen pussigheter. Den har et 3 Ah batteri og klarer å bore 40 hull på en lading. Det er bra, men Makita-en klarer 42 hull med et 2 Ah batteri. Så selv om også Milwaukee-maskinen både har børsteløs motor og er litt kraftigere og litt raskere, går det ut over virkningsgraden. Milwaukee selger også større batterier. Men med 6 Ah vil de stikke lenger ut fra håndtaket og gjøre maskinen tyngre og høyere. Og denne er tung nok som det er. Den er vesentlig tyngre enn de andre modellene i testen. På plussiden noterer vi mye bruk av metall og svært god byggekvalitet. Det betyr mer vekt og det vil vi helst unngå med slike småmaskiner som skal komme til over alt. Prismessig er Milwaukee-maskinen definitivt ingen vinner. Selv om de to maskinene overhodet ikke kan sammenliknes er den over seks ganger så dyr som skrudrillen fra Black&Decker. Mer bekymringsfullt er det at den er så mye dyrere enn maskinene fra Makita, Bosch og Hitachi, som også konkurrerer i proffsegmentet. Til tross for voltklassen kan denne konkurrere med maskiner i 18 volt-segmentet. Den har ytelsen på plass og er den eneste maskinen i testen som har 13 mm chuck. Og med så mye moment som denne har kan den faktisk ha glede av så grove metallbor. Pluss Svært kraftig

God byggekvalitet

13 mm chuck

God batterikapasitet Minus Kostbar

Tung

7 /10 Bra DeWalt DCD710D2 (solo) DeWalt eies av Stanley, som også eier Black&Decker. Mens sistnevnte skal være billig skal DeWalt henvende seg til proffer og de mer betalingsvillige forbrukere. Så koster også denne maskinen mer enn tregangeren av Black&Decker’n. Men så er dette maskineriet også noe helt annet. Batteriene er bare på 2 Ah, men som utholdenhetstesten viser gjør den mye ut av strømmen. Den klarer hele 40 20 millimeters hull før det er på tide å bytte batteri. Riktig så bra går det ikke med momenttesten, og maskinen klarer ikke å få skruen mer enn 28,4 mm inn i eika. Det er bra for forbrukermodellene, men litt svakt for en proffmodell. Byggekvaliteten er veldig bra, men vi synes en reststrømindikator burde ha vært på plass i denne prisklassen. Pluss God batterikapasitet

God byggekvalitet Minus Relativt svak 6 /10 Godkjent Makita DF330D (solo) Makita har to små 10,8-volts skrudriller. DF330D er den billigste og den som har vært lengst på markedet. Det merkes. Makita er et kvalitetsmerke, men denne drillen imponerer ikke, på tross av at den har en formfaktor vi liker. Alle de tre battericellene er satt sammen i et batteri som passer inn i håndtaket. Det gir en liten maskin som lett kommer til inne i skap og på andre trange steder. Det er tydelig at Makita har latt denne modellen seile sin egen sjø i billigdisken i stedet for å oppgradere den. Så her finner vi et batteri på bare 1,3 Ah som sammen med motoren ikke gjør en veldig god jobb. Den må se seg slått av billigmerket Ryobi på antall hull den klarer å bore på en lading, men den er mer momentsterk enn utfordreren fra hjemlandet Japan, som til gjengjeld er mindre og mer smidig. Makitaen skuffer på kraftsiden. Den er ikke spesielt sterk i andregir, og det gjør at man må gire ned oftere. Det går mye ut over produktiviteten når turtallet reduseres til en fjerdedel. Til gjengjeld får maskinen en god vurdering på byggekvalitet. Dette er nok en holdbar maskin, men likevel ikke en vi ville ha valgt på tross av lav pris til Makita å være. Pluss Lav pris Byggekvalitet

God byggekvalitet Minus Dårlig ytelse, svak

Dårlig batterikapasitet

6 /10 Godkjent Ryobi R12DD Ryobi oppgir et hardt dreiemoment på 30 Nm. Det er målt i førstegir, og i dette giret klarer også maskinen å dra skruen gjennom eikeplata uten problemer. Men Ryobi har valgt et høyt rotasjonstall i høyeste gir, og da klarer den bare å få skruen 13,2 millimeter inn før den stopper. Med andre ord er den svak i andregir, men har til gjengjeld et høyt omdreiningstall som gir produktivitet på lettere oppgaver. Ryobi har de siste årene tatt godt for seg av forbrukersegmentet i elektroverktøymarkedet. Men først og fremst med 18 volt-maskiner. De har også et bra utvalg på 10,8 volt, eller 12 volt, som de ønsker å kalle det. Testresultatene er ikke helt på topp, dessverre. Maskinen slår glatt de aller billigste, men den sliter mot den grønne Boschen. Pluss Rimelig

Hendig størrelse Minus Svak 6 /10 Godkjent Hitachi DS10DAL WA 10,8 V (2x1,5Ah) Hitachi er et av de velrenommerte merkene som i utgangspunktet henvender seg til proffmarkedet, men som man ofte ser med gode tilbud for å friste forbrukere. Denne skrudrillen er nok et sted midt imellom, med en pris deretter. Maskinen klarer hele 52 20 mm-hull før batteriet er tomt. Hadde det ikke vært for «blåboschens» 79 hull hadde det vært testens beste, så utholdenheten er bra. Momentstyrken, til tross for et høyt oppgitt hardt moment, er ikke imponerende. Den kommer 3 cm ned i eika, og det er litt kortere enn den grønne Boschen. Batterikonfigurasjonen er litt pussig hos Hitachi. Batteriet har en slags føring du stikker inn i håndtaket. Det kan være plass til en standard celle inne i føringen, men om batteriet har en slik er ikke godt å si. Uansett er det to, eller tre i foten på utsiden. Det gjør maskinen til den høyeste i testen, og da lider smidigheten. Det tynne håndtaket gjør den god å holde i, men vekten er høy. 1,28 kg er 390 gram mer enn den blå Bosch-en, som er den letteste i testen. I denne prisklassen ville vi også forventet en reststrømindikator på maskinen. Pluss Utholdende Minus Dyr

Tung