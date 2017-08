– Så mye vil «miniversjonen» av LG G6 koste

Nylig meldte vi om LGs mobilmodell Q6, den første mobilen i den nye Q-serien som tar sikte på å bringe egenskaper fra LGs premiummodeller til mellomsegmentet. LG slapp ingen opplysninger om pris og lanseringsdato, men nå ser det ut til at vi har fått noen indikasjoner fra annet hold.

Som blant andre PhoneArena melder la lekkasjemakeren Roland Quandt nylig ut en Twitter-melding hvor han opplyser om at LG Q6 skal lanseres i Tyskland den 21. august, som trolig blir det omtrentlige tidspunktet for andre deler av Europa også.

Vil trolig koste rundt 3200 kroner

I tillegg ser Quandt ut til å sitte på prisen på mobilen, som skal ligge på 349 euro. Dette tilsvarer litt over 3200 kroner med dagens kurs, uten at den endelige norske prisen foreligger. Uansett plasserer mobilen seg altså i mellomklassen.

Q6 har ifølge LG hentet egenskaper fra den nevnte toppmodellen G6, nærmere bestemt den såkalte FullVision-skjermen med smale rammer. Selskapet bedyrer at Q6 er den første mobilen i mellomsegmentet som skilter med minimale rammer, en egenskap man vanligvis finner i de dyrere klassene.

Moderat innmat

LG Q6. Foto: LG

LG har også utstyrt mobilen med sterk aluminiumsinnpakning, som på G6.

Når det gjelder øvrige, tekniske spesifikasjoner ligger den nye modellen imidlertid et stykke under G6 og dets like:

5,5-tommers skjerm (0,2 tommer mindre enn G6)

2160 x 1080 piksler oppløsning

Snapdragon 425

Hoved- og frontkamera på henholdsvis 13 og 5 megapiksler

2/4 GB minne

32/64 GB minne

