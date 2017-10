Så mye tjener piratnettsidene på nedlasterne

Det er mye idealisme bak fildelingstjenestene på nettet, men det er også i høyeste grad også et kommersielt aspekt ved fenomenet. Nå har vi fått litt innsikt i akkurat hvor mye det er piratnettsidene faktisk tjener på nedlasterne sine i form av annonseinntekter, melder TorrentFreak.

Organisasjonen Trustworthy Accountability Group (TAG), som jobber med å bekjempe lovstridigheter på nettet, har i en rapport kommet frem til at reklameinntektene fra ulovlig fildeling lå på rundt 111 millioner dollar i fjor. Rapporten omfattet 672 nettsider.

111 millioner dollar mener TAG at piratnettsidene tjener på reklame. Foto: TAG

Kunne ha tjent 2,3 milliarder kroner

Denne summen tilsvarer cirka 890 millioner kroner, en ikke helt ubetydelig sum. TAG konkluderte imidlertid med at denne summen trolig er langt mindre enn hva den ville vært uten den store antipirat-satsingen som innholdsprodusenter har iverksatt de siste årene. Google har for eksempel blitt bedt om å fjerne lenker til over én million nettsider, mange av dem koblet til piratkopiering.

Hvis ikke det hadde vært for dette arbeidet beregner organisasjonen at fildelingsnettsidene potensielt kunne tjent mellom 102 og 177 millioner dollar ekstra – altså til sammen rundt 288 millioner dollar, eller 2,3 milliarder kroner.

Beregninger som dette er imidlertid ganske kontroversielle, og EU ble beskyld for å ha hemmeligholdt en rapport som konkluderte med at piratkopiering ikke førte til lavere salg.

Hensikten med TAGs rapport var å gi et bilde av effektiviteten til antipirattiltakene, som altså viser å vare ganske høy, dersom rapportens tall er noenlunde riktige. TAG representerer riktignok selv antipiratbevegelsen, som kanskje kan sies å være en liten interessekonflikt, men ifølge organisasjonen selv er arbeidet ment å gi objektive anslag.

For mer informasjon om funn og metode kan du sjekke ut hele rapporten.

