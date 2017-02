Så mye tåler en av Huaweis beste mobiler

YouTube-kanalen JerryRigEverything spesialiserer seg blant annet på å utsette mobiler for ekstra harde påkjenninger for å se hvor mye de tåler. Kanalen har tidligere gått løs på Apples nyeste toppmodell, og nå har turen kommet til den kinesiske mobilgiganten. Det melder Android Police.

Huawei kjørte sin seneste toppmodell Mate 9 gjennom en hard skrape- og bøyetest som ble dokumentert i en egen YouTube-video, og resultatet må sies å være ganske oppløftende for Huawei-fansen.

Tøff skrapetest

Skrapingen ga ymse resultater, men kameralinsen bestod med glans. Foto: YouTube

Som før gikk JerryRigEverything løs på mobilen med et verktøy som måler materialers ripefasthet etter den såkalte Mohs skala - i tillegg til et barbérblad. YouTube-brukeren kunne konstatere at skjermen begynner å ripe ved nivå seks på Mohs skala, noe som ligger på nivå med de fleste andre mobilmodeller, inkludert iPhone 7.

Ellers tålte det glassbelagte dobbeltkameraet på baksiden en grundig omgang barbérblad-juling med glans, men i likhet med de fleste andre mobiler var både fingeravtrykkleseren, blitsen og laserfokusen enkel å ripe opp.

Ikke se deg blind på skrapetester:

Tåler bøyningen godt

Når han først var i gang testet JerryRigEverything også ildfastheten til skjermen ved å holde den over en lighter. Ni sekunder tok det før en sort flekk oppstod på skjermen, men pikslene kom på plass igjen når varmen forsvant.

Den viktigste testen er nok imidlertid den berømte bøyetesten, hvor mobilen forsøkes «knekt» på midten. Testen avslørte at Mote 8 har skikkelig solid byggekvalitet, hvor det heldekkende metalldekselet er festet til rammen med fysiske skruer, samtidig som bakpanelet støtter opp. Under bøyningen er det tegn til litt fleksibilitet, men slettes ikke mye.

Totalt konkluderer JerryRigEverything med at Mate 9 fortjener en tommel opp. Hele testen ser du i videoen under.

