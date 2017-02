Så mye ser vi på YouTube hver dag

Googles videotjeneste YouTube har kanskje sine irritasjonsmomenter, men det hindrer ikke tjenesten i å være ekstremt populær, og fremdeles peker pilene bare oppover. På den offisielle YouTube-bloggen har de nå kunngjort noen nye tall som er ganske heftig lesning.

Den nye milepælen som YouTube nådde i fjor er nemlig at det konsumeres over én milliard timer med innhold på tjenesten hver dag.

Populært på mobil

I et forsøk på å illustrere hvor mye dette er skriver tjenesten at det ville ta over 100 000 år å se én milliard timer med video om du skulle gjort det alene.

Av de mange timene med YouTube-innhold som nå konsumeres hver dag er det svært mye som spilles av på mobile enheter. Foto: Shutterstock

Som YouTube skriver på sine statistikksider kommer mer enn halvparten av alle visningene på YouTube fra mobile enheter, og med tanke på den nye milepælen betyr dette at det konsumeres svært mye innhold fra tjenesten på de mindre skjermene.

Den Google-eide videotjenesten har godt over én milliard brukere, og stadig flere tjener også gode penger på tjenesten. Ifølge statistikken steg antallet YouTube-kanaler som tjener et sekssifret dollarbeløp med 50 prosent i 2016 sammenlignet med året før.

