Så mye koster det å lade en mobil til 100 prosent hver eneste dag i ett år

Vet du egentlig hvor mye det koster deg i året å holde mobiltelefonen din med strøm?

Eller hva med smartklokka og elsykkelen?

I dag går jo de fleste portable elektriske dingser på oppladbare batterier. Det betyr at vi slipper å kjøpe inn og bytte batterier til stadighet, men gjør det også litt vanskelig å innse hvor mye elektrisitet som går med for at alt skal holdes i gang.

Er det egentlig øre eller kroner som tikker av gårde når vi setter nettbrettet i ladekontakten?

Et enkelt regnestykke

På papiret er det egentlig et ganske enkelt regnestykke, for vi vet jo hva strømmen koster i Norge.

Joda, det varierer jo litt etter hvor man bor og hva slags strømavtale man har, men inkludert nettleie og avgifter hevder Statistisk sentralbyrå (SSB) at gjennomsnittsprisen er på 1 krone og 23,4 øre per kilowattime (kWh) for vanlige husholdninger.

De fleste familier har jo flere mobiler, men selve ladingen er fremdeles ikke noe stort pengesluk. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette basert på tall fra fjerde kvartal 2018. På sommerhalvåret burde prisene gå litt ned.

Men i dag tar vi i litt ekstra, og runder av til 1,25 kroner for en kWh. Da har vi en god «i verste tilfelle»-pris.

Når vi i tillegg vet hvor mye strøm et batteri kan holde, blir det enkelt å finne ut hvor mye vi må betale for å gå fra et tomt til et fullt batteri.

Store, moderne smartmobiler som Samsung Galaxy S10 og Apple iPhone Xs har eksempelvis batterier med kapasitet i overkant av 10 wattimer (Wh).

Siden det går 1000 wattimer på én kilowattime, blir regnestykket for en gjennomsnittsmobil enkelt: 1,25 kroner delt på 1000 blir 0,125 øre per wattime. Eller 1,25 øre for å lade opp et passe stort mobilbatteri.

Går vi ut fra at vi gir mobiltelefonen en full lading per dag, snakker vi da om en årlig kostnad på rundt fire og en halv krone for mobilstrøm.

I tabellen under har vi tatt den typiske batterikapasiteten på noen av de mer populære batteridrevne dingsene våre. Her har vi fått mye hjelp fra Apple, som har en fin oversikt over hvor stor kapasitet det er på batteriene de bruker i sine produkter.

Deretter har vi rundet av litt og regnet på hvor mye det koster å lade batteriet fra helt tomt til helt fullt én gang.

Vi har også sett hva dette vil si for økonomien dersom du gjør dette hver eneste dag i et helt år.

Men med det eventuelle unntaket av smartklokka og mobiltelefonen er det jo nesten ingen som på daglig basis lader helt ut og helt opp noe av det vi har listet opp.

Typisk kapasitet (Wh)

Kostnad én lading Kostnad 365 ladinger Smartklokke 1 0,125 øre 0,45 kroner Trådløse øreplugger 2 x 1 0,25 øre 0,9 kroner Elektrisk tannbørste 3 0,375 øre 1,4 kroner Trådløse hodetelefoner 2 til 3 0,25 til 0,375 øre 0,9 til 1,4 kroner Mobiltelefon 5 til 15 0,6 til 1,9 øre 2 til 7 kroner Nødlader 10 til 30 1,2 til 3,7 øre 5 til 14 kroner Nettbrett 20 til 40 2,5 til 5 øre 9 til 18 kroner Bærbar PC 40 til 100 5 til 12,5 øre 18 til 46 kroner Robotstøvsuger 40 til 80 5 til 10 øre 18 til 36 kroner Elsparkesykkel 200 25 øre 91 kroner Elsykkel 400 50 øre 182 kroner Elmoped 1200 1,5 kroner 547 kroner Elbil 40 000 50 kroner 18 250 kroner

Skulle du likevel ha behov for en full lading av ditt trådløse hodesett hver eneste dag, er det fremdeles gjerne snakk om småpenger – selv på årsbasis.

Det er først når vi kommer over på elektriske transportmidler at vi kan begynne å snakke om hundrelapper. Men selv om du skulle bruke elsykkelen frem og tilbake fra jobb hele året, er det ikke en tur du du tar hver bidige dag. Selv fulltidsarbeidende regner normalt sett ikke med mer enn 230 dager i året på jobb.

Kun elbilen kan beskyldes for å legge tusenlapper på strømregningen din. Sammenlignet med de andre elektriske transportmidlene, har også disse kjøretøyene mye lenger rekkevidde og bruker langt mer energi.

Vårt eksempel med en 40 kWh er for øvrig relativt beskjedent. Store, moderne elbiler har gjerne dobbelt kapasitet av dette – eller mer.

Vi har lagd en graf for deg også, som kanskje kan visualisere det litt:

Egentlig litt mer komplisert

Fire kroner og femti øre i året for mobillading er det enkle svaret. Men det er ikke det absolutte svaret. Flere faktorer spiller inn, og en av de viktigste er ladeeffektivitet. Det er jo ikke slik at all strømmen vi tar ut fra kraftnettet ender opp på batteriet.

Dette kan vi selv kjenne ved å ta på laderen eller batteriet under ladeprosessen. Her får vi gjerne litt varmegang, og dette er da energi som går til spille – om du da ikke regner med at varmen bidrar en smule til å holde boligen din varm om vinteren.

Mulig å måle selv: Med en smart strømplugg kan undertegnede se at elsparkesykkelen vanligvis får omtrent 90 Wh når den lades etter tur/retur arbeid.

Akkurat hvor effektiv ladeprosessen er, vil variere litt avhengig av utstyret som er i bruk. Men for enkelhetens skyld kan vi typisk regne med å bruke omtrent 10 prosent mer energi enn vi til slutt får inn på batteriet. Det kan fort bli mer også, om vi driver med hurtiglading.

For ikke å snakke om trådløs lading.

Noen elbiler, som Tesla, bruker i tillegg strøm for å aktivt kjøle batteriet under hurtiglading. Da blir naturlig nok den totale effektivteten enda dårligere.

Men ved mer normale ladeomstendigheter, er det et spørsmål om tapet av energi egentlig har så mye å si for regnestykket vårt. Vi er jo sjelden helt tomme for strøm før vi lader. I tillegg lar de færreste batterier seg lade helt opp – det er gjerne en viss forskjell på oppgitt kapasitet og faktisk kapasitet. Dette kan du lese en god del mer om i vår eldre samletest av nødladere.

For mange av oss kan «en hel opplading» i praksis være å fylle på 80 til 90 prosent av batteriets oppgitte kapasitet. Regner vi da med et ekstra energiforbruk på 10 prosent, er kanskje ikke det enkle regnestykket vårt så langt unna likevel.

Lade elbilen på stasjonen?

Derfor betaler du per minutt, ikke for strømmen du bruker >>>