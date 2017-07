Så mye koster AMDs nye ekstremprosessor med 16 kjerner

I mai i år avduket AMD en ny modell i det «ekstreme» prosessorsegmentet kalt Threadripper, som byr på hele 16 kjerner. På bloggen sin har AMD nå avslørt prisen på Threadripper, og samtidig kunngjort at det kommer to ulike utgaver av prosessoren.

Den dyreste modellen, som har modellbetegnelsen Threadripper 1950X og byr på 16 kjerner og 32 tråder, får en amerikansk pris på 999 dollar. Den litt rimeligere modellen, Threadripper 1920X med 12 kjerner og 24 tråder, koster 799 dollar i statene.

Mye billigere enn Intels nye toppmodeller

Om man sammenligner med Intels nylig lanserte topprosessorer i den nye Core i9-serien ser det ut til at AMDs modeller legger seg vesentlig lavere i pris.

Her viser AMD frem Ryzen Threadripper på Computex-messen tidligere i år. Foto: AMD

Av de nye Intel-modellene er det Core i9-7960X som med sine 16 kjerner og 32 tråder ligger nærmest AMDs nye toppmodell Threadripper 1950X. Intels modell har en amerikansk prislapp på 1699 dollar, som altså er 700 dollar mer enn AMDs modell.

Om man sammenligner med toppmodellen i Intels nye serie blir forskjellen muligens enda mer påfallende. Core i9-7980XE, med 18 kjerner og 36 tråder, har en amerikansk pris på 1999 dollar. Dette er dobbelt så mye som Threadripper 1950X, som spesifikasjonsmessig riktignok ligger litt lavere med sine 16 kjerner og 32 tråder.

I det lavere segmentet er forskjellen også høyst merkbar. Intel Core i9-7920X, med sine 12 kjerner og 24 tråder, har en pris på 1199 dollar. AMDs nærmeste konkurrent Threadripper 1920X, som har samme antall kjerner og tråder, koster dermed cirka 400 dollar mindre enn Intels modell.

De to nye Threadripper-modellene har en kjernefrekvens på 3,4 GHz og 3,5 GHz på henholdsvis 1950X og 1920X, og begge har turbofrekvenser på 4 GHz. For mer informasjon kan du sjekke ut videoen fra AMD under, hvor selskapet også presenterer de nye Ryzen 3-prosessorene.

