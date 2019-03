Så mange «snylter» på Netflix gjennom andres kontoer

Så mange som 15-20 prosent av dem som har tilgang til strømmetjenester som Netflix, Hulu eller Amazon Video ser på tjenesten gjennom noen andres konto, ifølge en undersøkelse fra Cordcutters.com, gjengitt av Techcrunch.

Av disse er det Netflix som blir snyltet på lengst, med en gjennomsnittlig periode på 26 måneder. Amazon Prime-brukere har snyltet i snitt i 16 måneder, mens det for Hulu-brukere er snakk om 11 måneder i snitt.

I andel av brukerne kommer imidlertid Netflix best ut, med totalt 15 prosent. Av Hulu-brukerne er det nesten én av fem som snylter på andres kontoer.

Flest bruker foreldrenes konto

Flest bruker familiemedlemmers kontoer til å se strømmetjenester, ifølge Cordcutting. Foto: Cordcutting.com

48 prosent av Netflix-snylterne sier de ser på tjenesten gjennom foreldrenes innlogging, 14 prosent gjennom et søsken og 12 prosent gjennom sin bedre halvdel.

Rapporten estimerer at Netflix kan tape 192 millioner dollar, rundt 1,6 milliarder kroner, i måneden om alle som har tilgang gjennom andre hadde betalt for sin egen konto.

Alle ville selvfølgelig ikke gjort det, men ifølge undersøkelsen svarer snaue 60 prosent av de spurte at de ville betalt for Netflix om de ikke hadde anledning til å snylte. 38 prosent svarer det samme for Hulu, 28 prosent for Amazon Prime Video.

Enkelt å dele

Netflix tilbyr for tiden tre ulike abonnementer. Basis-abonnementet tillater bare én samtidig strøm uten tilgang til HD-innhold, Standard-abonnementet tillater to samtidige strømmer i HD, mens Premium-abonnementet gir tilgang til Ultra HD-innhold (4K) og lar deg strømme på fire enheter samtidig.

Netflix har heller ingen form for IP-sperre eller liknende, så du kan i praksis dele med hvem som helst på kloden så lenge du er komfortabel med å dele ut innloggingsdetaljene dine.

Over ni av ti av de spurte i undersøkelsen svarte for øvrig at de bruker en eller annen form for strømmetjeneste.