Så mange Model 3 skal Tesla ha solgt i Norge

Tesla har vært notorisk vanskelige når det gjelder å fortelle hvor mange reservasjoner de har hatt på Model 3 i Norge. Nå har en gruppe kommende eiere av bilen tatt saken i egne hender.

De oppdaget nemlig at ordrene på bilen alle har et nummer som virker å være kronologisk, og gjennom innsamling av disse numrene har de kommet frem til at Tesla totalt har mottatt 13 773 ordrer i Europa. Det melder Electrek.

4493 av disse er i Norge, ifølge datainnsamlingen, som gjør Norge til det desidert største Model 3-landet i Europa. Nærmeste konkurrent er Tyskland, hvor det høyeste ordrenummeret foreløpig er 2 332.

Vi spurte Tesla Norge om hvor mange bestillinger de har mottatt, men fikk til svar at de ikke vil kommentere salgstall.

Stor tetthet

Spesielt er Norge størst om vi tar befolkningsgrunnlaget med i regnestykket. Med en tetthet på Model 3-bestillingene på 853 per million innbyggere er vi milevis foran nummer to, som er Sveits. De har totalt 1337 ordrer, som utgjør 157 per million innbyggere.

Slik fordeler Model 3-bestillingene seg utover i Europa, ifølge datainnsamlingen.

Som vi meldte fredag har Tesla nå åpnet opp Model 3-bestillingene for alle, ikke bare reservasjonsholdere.

– Levering av nye bestillinger i Europa ventes å begynne i mars, mens levering til reservasjonsholdere ventes å begynne i februar, skrev Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef hos Tesla Norge i en e-post til Tek.no.

Da bilen ble lansert for salg i Norge, varslet Tesla at alle som la inn bestilling før nyttår kunne forvente levering før utgangen av første halvår.

Fortsatt er det imidlertid bare de to heftigste modellene av bilen som er tilgjengelige, nemlig Long Range-modellen med firhjulstrekk og Performance-varianten. Førstnevnte starter på 464 020 kroner i Norge.