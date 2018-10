Hvor mange tilbud er det egentlig i tilbudsaviser?

Hver uke dukker det opp kundeaviser som forsøker å lokke oss inn i butikk og på nett med «Spar», «Førpris», «Norges billigste» og stadige påminnelser om at alt kan kjøpes med inntil tre års nedbetaling.



Men hvor mange av produktene i disse kundeavisene er faktisk på tilbud?

Ser man på butikkenes nettsider skulle man kanskje tro at omtrent det meste hadde fått nedsatt pris, med tydelige «annonsert»-bokser over alt.

Noen av disse produktene på Power.no er på tilbud, mens andre er ikke. Alle er merket med «Annonsert». Foto: Skjermdump, Power.no

Derfor har vi i Tek.no sjekket hvor mange av produktene som faktisk er på tilbud. Vi har gått gjennom ukens kundeaviser fra Power og Elkjøp, sjekket samtlige priser mot prisoversikter og prishistorikk på både Prisjakt og Prisguiden og på den måten avgjort om det dreier seg om et faktisk tilbud eller ei.

Konklusjonen?

Til tross for at Elkjøp har et betraktelig større kundemagasin enn Power i antall sider, har de omtrent akkurat like mange produkter på tilbud denne uken.

Elkjøp: Av 165 produkter i avisen kom vi frem til at 80 var på tilbud, 85 ikke.

Power: Av 132 produkter i avisen kom vi frem til at 78 var på tilbud, 54 ikke.

I disse tilfellene har vi tatt med tilfeller hvor Elkjøp og Power er blant Norges billigste, men hvor prisene har stått på stedet hvil lenge. Dette er ikke salg.

Vi har heller ikke talt produkter med såkalte Swap-, Svitsj- eller Renew It-avtaler, som baserer seg på at du betaler månedspris og får anledning til å bytte produktet i et nytt etter en viss tidsperiode.

– Ikke gitt at det er tilbud

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet ber kundene sjekke sammenlikningstjenester på nett for å sjekke om tilbudene er reelle og gode. Foto: Forbrukertilsynet

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet sier til Tek.no at et tilbakevendende problem med slike annonseaviser er at det ikke skilles tydelig mellom de varene som er på salg, og de som ikke er det.

– Det må også vurderes hvilke forventninger som skapes ut fra overskriften i kundeavisene. Du kan ikke ta for gitt at det er snakk om et tilbud selv om det står i en annonseavis. Heter det at det er salg, må man i utgangspunktet oppgi førpris på varene som er satt ned, sier Gjedrem.

Kravene til førpris er imidlertid noe vage.

– Det heter at man må ha solgt produktet i en viss periode før salget, og at omsetningen må ha vært god. Har man solgt veldig mye betyr det altså at perioden ikke trenger å være veldig lang. Men det holder altså ikke bare å ha solgt noen få eksemplarer, så etablere en førpris og selge masse på salg. Det vil de fleste synes er villedende, sier han.

Hva er på tilbud?

Hvitevarer i kundeavisene er stort sett på tilbud, ifølge våre observasjoner, og det samme gjelder PC- og gamingprodukter. TV-er varierer veldig, men vi kan for eksempel nevne at av seks Samsung-TV-er i Elkjøps kundeavis denne uken, er det bare én som har det som vi anser som tilbudspris.

Mange butikker ligger gjerne på samme pris, og de satte alle ned prisen samtidig, så det virker som om dette i stor grad er styrt fra leverandørens side.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp sier de endrer praksis etter at Tek.no tok kontakt. Foto: Rune Dyrhaug, Elkjøp

– Kundeavisen vår er vårt visuelle magasin ut til kundene våre, hvor vi ikke bare skal vise ukens tilbud, men også bredden i sortimentet som vi har. Det vil si at vi viser frem produkter til konkurransedyktige priser, som vi mener er relevante for kundene våre – sammen med varer som er på kampanje den aktuelle uken. Sistnevnte merker vi med «Spar» og «Førpris», som følger reglene som er satt av Forbrukertilsynet, sier Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly til Tek.no.

I det ene tilfellet (Samsung UE49NU7105) reklamerer også Elkjøp med en førpris fra 24. september, men prishistorikken til Prisjakt og Prisguiden viser at denne prisen kun gjaldt i to dager, og derfor er egnet til å villede. Prisen både før og etter disse to dagene var nemlig den samme.

– Her har det dessverre blitt gjort en menneskelig feil fra vår side på nett. Før-prisen var riktig i kundeavisen vår, men dessverre hadde det sneket seg inn feil pris på elkjop.no, sier Bergly.

I et tilfelle i magasinet viste Elkjøp til en førpris som kun gjaldt i to dager for en Samsung-TV, og sier det dreide seg om en menneskelig feil. Foto: Skjermdump Elkjøp/Prisguiden, montasje

Elkjøp endrer praksis

Produktene som markedsføres til ordinær pris har til nå gjerne vært merket med «Annonsert» i markedsføringen på nett både hos Elkjøp og Power, uten at det altså har betydd at de nødvendigvis er på tilbud.

Etter at Tek.no henvendte seg om saken velger Elkjøp å gjøre om på dette.

– Vi er enige i at det kan være forvirrende for kundene våre når produkter som ikke er satt ned i pris, er merket med «annonsert» på nettsiden. Vi tar dette til oss, og har nå fjernet denne merkingen, sier Bergly.

TEST: Apple Watch Series 4: Større og bedre skjerm, men de største forbedringene uteblir

– Forstår ikke kritikken

Markedssjef Elizabeth Gill i Power sier kampanjene deres er til for å vise tilbud, bredde i utvalget, nyheter og bestselgere.

Markedssjef Elizabeth Gill i Power. Foto: Power

– Vi kan ikke sette sparpriser på alt på grunn av kravene i markedsføringsloven, som krever at det er solgt minst tre stykker i hver eneste butikk i løpet av de siste seks ukene. Vi kan ikke gjøre det i alle våre 120 butikker.

– Når det er sagt, så finnes det prissammenligningssider som Prisjakt og Prisguiden, så hvis vi annonserer dyre produkter i kundeavisene, så mister vi kunder. Forbrukere i dag følger godt med på prisene, om Power annonserer dyre produkter ville man funnet ut av dette, sier hun.

Gill sier hun «ikke kan forstå» kritikken mot praksisen med «annonsert»-merkingen.

– Vi er superstolte av å vise frem så mange produkter til en lav pris, og vi er billigst eller blant de billigste hver eneste uke. Når vi bruker «annonsert»-merking på nett er det fordi vi ønsker å samle alle våre annonserte produkter på én kampanjeside, enten de har vært annonsert i kundeavisen, på Facebook, på TV eller annet. Jeg vil oppfatte det som en ekstra tydelig kommunikasjon til kunden, sier Gill, som påpeker at ukens delbetalingskampanje ikke er en del av vanlig salgsmarkedsføring, og derfor ikke har som krav at produktene er rabattert.

Denne kampanjen konkluderte for øvrig Forbrukertilsynet med at var ulovlig i en tidligere utgave av kundeavisa. Kampanjen denne uken er tydeligere på at kunden faktisk må takke ja til et kredittkort.

– Sjekk sammenligningstjenestene

Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet påpeker at elektronikkbransjen har stått for en god del brudd på markedsføringsloven opp gjennom årene.

Enkelte produkter har kampanjer du nærmest kan stille klokka etter. Sony Xperia XA2 er et slikt. Foto: Skjermdump Prisguiden.no

Tilsynet har flere tips til forbrukere som ønsker lavest mulig pris.

– Selv om du ser et produkt i en salgsavis, og at det er slått kraftig av på prisen, er det ikke grunn til å slå seg til ro. Det finnes mange prissammenligningstjenester på nett, og her kan du lett se om du faktisk får det beste tilbudet. Selv om varene er satt ned aldri så mye av én aktør, blir det fort uinteressant om det er andre som er billigere, sier Gjedrem.

Han sier prissammenligningssidene også kan hjelpe deg med å se om det er snakk om tidsbegrensede tilbud eller ei.

– «Slå til nå» er ofte en sannhet med modifikasjoner. Å studere prishistorikken det siste åre vil kunne fortelle deg om dette er en vare som ofte er på tilbud, og om den har vært på enda bedre tilbud før, sier Gjedrem.

