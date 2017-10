Så enkel er Googles nye Pixel-telefon å reparere

iFixit er nettstedet som spesialiserer seg på grundig og metodisk demontering av elektroniske dupeditter for å komme til bunns i hvor enkelt det er bytte ut delene – og for å simpelthen gi oss et innblikk i hvordan de ser ut på innsiden. Nå har turen kommet til Googles nye Pixel 2 XL.

Pixel 2 XL endte opp med 6 av 10 poeng på iFixits «reparérbarhetsskala», som var nøyaktig det samme som forgjengeren endte opp med for ganske nøyaktig ett år siden.

Pixel 2 XL ferdig demontert. Foto: iFixit

Mer vrient batteri

Mobilen lar seg dermed fikse, selv om tilgjengeligheten på ingen måte er optimal, noe som for så vidt også gjelder de fleste andre mobiler på markedet. På den positive siden merket iFixit seg at Pixel 2 XL har mange modulære komponenter som relativt enkelt lar seg bytte ut og at alle skruene er vanlige Phillips #00-skruer.

Det som trakk ned var imidlertid at skjermen sitter godt fast i rammen og at dekslene over skjermkablene over var vriene å fjerne, noe som bidrar til å gjøre prosessen med å komme inn i telefonen vanskeligere.

Batteriet var også vanskeligere å fjerne enn på forgjengeren, fordi det denne gangen mangler den lille «flippen» man kan dra i for å få ut batteriet som man fant på Pixel XL, og fordi batteriet sitter bedre fast i mobilen enn sist.

Den samme rammen som gjør mobilen noe vrien å komme inn gir for øvrig mobilen god robusthet og god støtte til skjermen, noterte iFixit seg, og rammen huset også denne gangen et nytt varmerør som ikke fantes på forgjengeren.

Ingen av de to nye Pixel-telefonene skal lanseres i Norge med det første, men XL-versjonen skal slippes i noen europeiske land i løpet av året. Hele den ferske demonteringen av Pixel 2 XL finner du hos iFixit.

