Så dyr blir trolig iPhone 8

Alle vet at iPhone ikke er billige mobiler, og det er nok ingen som heller forventer at det neste flaggskipet i serien blir noe rimeligere. Nå foreligger det noen indikasjoner på hva vi kan vente oss når det gjelder prislappen på iPhone 8.

Nettstedet Fast Company har vært i kontakt med kilder som hevder at iPhone sannsynligvis blir den første av Apples mobiler som bryter den magiske grensen på 1000 dollar i USA.

Ikke mye dyrere enn iPhone 7 Plus

Til sammenligning koster den aller dyreste iPhone 7-modellen, iPhone 7 Plus med 256 GB minne, i dag 969 dollar. Forskjellen er altså ikke så fryktelig stor, så det kommer nok ikke som et stort sjokk at iPhone 8 vil passere 1000-dollarsgrensen.

iPhone 8 blir visstnok dyrere enn iPhone 7 Plus, her avbildet, men ikke nødvendigvis så mye dyrere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvordan dette vil slå ut i Norge er ennå uvisst. I Norge koster iPhone 7 Plus med 256 GB minne i underkant av 11 000 kroner, cirka 3000 kroner mer enn i USA, så det er nok rimelig å anta at iPhone 8 da vil ligger på rundt 11 000-12 000 kroner i Norge.

Det er imidlertid uklart akkurat hvilken variant av iPhone 8 som omtales av Fast Company sine kilder, som selvsagt er en viktig faktor for å avgjøre hvor mye dyrere den nye mobilen faktisk blir.

Får trolig OLED-skjerm

Ifølge kildene skal årsaken til den høye prislappen hovedsakelig være overgangen til OLED-skjermteknologien, som er noe mer kostbar enn LCD. OLED-ryktene har allerede versert en god stund. iPhone 8 skal visstnok også utstyres med mer minne enn dagens iPhone 7-modeller.

Ellers har tidligere rykter indikert at iPhone 8 får heldekkende glass og ingen fysisk hjemknapp. Ubekreftede opplysninger av enda nyere dato hevder videre at mobilen ikke skal hete iPhone 8, men derimot iPhone X, og at den kommer med ansiktsgjenkjenningsfunksjon.

(Via The Next Web)