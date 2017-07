Ryzen 3 er offisiell

Det har lenge vært klart at AMD skulle slippe flere Ryzen-prosessorer, og nå er dagen kommet. De to nye modellene har betegnelsene Ryzen 3 1300X og Ryzen 3 1200 – noe som betyr at de skal kunne være et alternativ til Intels Core i3-modeller.

De to AMD-prosessorene deler mye med sine storebrødre i Ryzen 7- og Ryzen 5-familiene, deriblant sokkel AM4, som betyr at de kan brukes på de samme hovedkortene.

Samtidig er det også noen forskjeller. Den viktigste er nok at parallellprosesseringen som AMD kaller SMT (simultaneous multithreading) er skrudd av, så hver av de fire kjernene kan kun behandle én prosesstråd av gangen.

Teknisk sett

Den kjappeste av de to nye modellene er Ryzen 3 1300X, med en grunnklokkefrekvens på 3,4 GHz. Men den kan komme helt opp i 3,9 GHz når den får kjørt i gang det som er av turbomodi.

Ryzen 3 1200 har på sin side en grunnklokkefrekvens på 3,1 GHz, og skal kunne nå 3,45 GHz på turbo.

AMD Ryzen 5 1600X AMD Ryzen 5 1500X AMD Ryzen 3 1300X AMD Ryzen 3 1200 Grunnfrekvens 3,6 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,1 GHz Maks turbofrekvens 4,1 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz 3,45 GHz Kjerner / tråder 6 / 12 4 / 8 4 / 4 4 / 4 Cache (L2+L3) 19 MB 18 MB 10 MB 10 MB Grafikk Nei Nei Nei Nei Overklokkbar Ja Ja Ja Ja TDP 95 Watt 65 Watt 65 Watt 65 Watt Medfølgende kjøler Nei Ja Ja Ja Lanseringspris 249 dollar 189 dollar 129 dollar 109 dollar

I tabellen over har vi sammenlignet med et par av Ryzen 5-storebrødrene.

Startet med åtte kjerner

De to prosessorene er bygd på samme måte som Ryzen 7, altså med to CPU Complex (CCX)-moduler. På hver av de firekjernede CCX-modulene har AMD slått av to prosessorkjerner, 4 MB av cachen og SMT-funksjonaliteten.

Totalt sett ender vi da opp med fire kjerner og 8 MB L3-cache. Prosessorene har for øvrig en TDP på 65 watt og skal komme med kjøleløsningen AMD Wraith Stealth inkludert.

Norske priser er ikke kjent i skrivende stund.

Trenger du noe litt sterkere?

