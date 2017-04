Det brygger opp til en liten, veritabel storm i Xiaomis mobildivisjon denne måneden, med flere store lanseringer. Først i rekken står den nye toppmodellen, Xiaomi Mi 6, som arvtager til Xiaomi Mi 5 og 5S.

Deretter mener ryktemølla å vite at selskapet skal lansere det kanskje spesielt teknoredaksjoner verden over sikler mest etter å slå kloa i: oppfølgeren til den nesten fullstendig rammeløse Xiaomi Mi Mix. Denne telefonen slo ned som en liten bombe da den ble satt i produksjon i fjor høst, og da vi til slutt fikk den inn til kontoret og åpnet esken var det ikke annet å gjøre enn å måpe.

Vi ga Xiaomi Mi MIX 10/10 i testen vår: Her kan du lese hvorfor vi synes den fortjener den karakteren »

I tillegg til disse to kolossene skal selskapet ifølge GSMArena visstnok også sysle med en ny versjon av sin mellomklassemodell Mi Max, som ikke overraskende forventes å få navnet «Mi Max 2». Om denne finner veien hitover er imidlertid mer usikkert, ettersom den hittil virker å være forbeholdt utviklingsland som India og andre asiatiske markeder.

Om den skulle komme hit, så kunne den imidlertid blitt et saftig alternativ for deg med slank lommebok og sult etter stor og luksuriøs mobil. Skjermen vil i likhet med Mi Mix sin være på 6,44 tommer, med en oppløsning på 1 920 x 1 080 («Full HD»). Prosessoren ryktes på sin side å være en Snapdragon 626-variant, mens kameraet visstnok skal være på 12 megapiksler bak og 5 megapiksler foran. Batteriet er imidlertid det mest enorme: 5 000 mAh forventes kolossen å få.

Xiaomi Mi 6 – Bekreftet dato og lekkede bilder

Dette kan være den «vanlige» Xiaomi Mi 6. Foto: Skjermdump fra YouTube

For Xiaomi Mi 6 vet vi allerede lanseringsdatoen. For kun svært kort tid siden kunngjorde nemlig selskapet selv via sin Weibo-konto at lanseringsdatoen for denne lekkerbiskenen ville være 19. april. Dermed gjenstår egentlig bare å få de harde tallene og spesifikasjonene på bordet.

Her har selvfølgelig ryktemølla massevis av krutt på lager, og foreløpig ser det ut til å eksistere en slags konsensus om at disse spesifikasjonen blir å finne i Xiaomis nye toppmodell:

Enda et lekket bilde av Xiaomi Mi 6. Foto: Weibo Prosessor : Qualcomm Snapdragon 835

: Qualcomm Snapdragon 835 Skjerm : 5,1 tommer, 1 920 x 1 080

: 5,1 tommer, 1 920 x 1 080 Lagring : 64/128 GB

: 64/128 GB Minne (RAM): 4 GB

4 GB Kamera : 12 megapiksler + 8 megapiksler (4K-film på begge)

: 12 megapiksler + 8 megapiksler (4K-film på begge) Batteri : ukjent

: ukjent Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, dobbelt kamera(?)

4G/LTE, fingeravtrykksleser, dobbelt kamera(?) Programvare: Android 7.1.1 Nougat + Xiaomis Mi UI

Som seg kanskje hør og bør hos en toppmodellprodusent for tiden ryktes det i følge PhoneArena også at telefonen vil komme uten den kjente og kjære hodetelefoninngangen, i likhet med for eksempel iPhone 7 og HTC 10 Evo.

Ellers er det verdt å merke seg at den kan filme i 4K både foran og bak, og at Qualcomms topprosessor etter alt å dømme blir det som skal drive det hele rundt. Dette kan også gjøre telefonen noe vanskeligere å få tak i, ettersom det knives hardt blant produsentene om nettopp denne kraftkaren i markedet for tiden.

Xiaomi Mi 6 Plus/Pro – Kraftigere versjon av hovedmodellen

I tillegg til Xiaomi Mi 6 skal det komme en kraftigere versjon, som omtales som både Xiaomi Mi 6 Pro og/eller Mi 6 Plus. Uansett hva den blir hetende (eller om det blir flere modeller), så har vi også her en rekke spesifikasjoner på lager.

Mange mener dette er det første bildet av Xiaomi Mi 6 Pro/Plus. Foto: Weibo

Blant annet sies det at denne telefonen får en skjerm med mye høyere oppløsning enn den «vanlige» modellen. Skjermen omtales som «2K», og til tross for at terminologien er litt vag burde dette bety at vi snakker om 2 560 x 1 440 piksler. Skjermstørrelsen sies det lite om, men oppløsningen tatt i betraktning er det rimelig å anta at vi snakker om en større enhet.

Det hevdes også at mens den vanlige modellen får flatt glass, så vil den oppgraderte versjonen bli utstyrt med langt mer ekslusivt og ikke minst mer moderne, buet 2,5D-glass.

Batteriet skal videre bli på 4 000 mAh, og med Qualcomms topprosessor på innsiden får man også den nye QuickCharge 4.0-standarden med på kjøpet. Lagringsmessig skal det også kun bli 128 GB her, ikke 64 GB – og mengden minne oppgraderes fra 4 til 6 GB.

Kameramessig snakker vi nok også om en oppgradering, for mens Mi 6 ser ut til å få et vanlig kameraoppsett ser det her ut til at det blir et tvilling-kamera å finne i Mi 6 Plus/Pro. Det er også dette som vises i bildet litt lenger opp i saken.

Ny Xiaomi Mi Mix – Oppgradert og mer rammeløs mobil

Det kanskje aller mest spennende – men også mest usikre – er altså en ny versjon av Xiaomi Mi Mix. Dette er den rammeløse konseptmobilen som på mirakuløst vis ble en mobil i ordinært salg, og som imponerte teknologipressen verden rundt.

6,44 tommer skjerm på samme fotavtrykk som en iPhone 7 Plus (med 5,5 tommer skjerm) er rett og slett revolusjonerende, og en oppfølger vil naturligvis ta med seg arven videre.

Det mest usikre er imidlertid om vi faktisk snakker om en «ekte» generasjon to, eller rett og slett om en oppfriskning av den eksisterende modellen. GSMArena hevder modellen vil følge tett på lanseringen av Mi 6 og Mi 6 Pro/Plus, men omtaler den også som en «oppfrisket» Mi Mix.

Oppfriskningsteorien understøttes av to videoer som ifølge BGR ble lekket på den kinesiske mikrobloggtjenesten Weibo. Her vises det som angivelig skal være en digital konseptmodell:

Ut i fra videoen ser det ut til å være enda mindre ramme nederst enn det allerede var, og det som fantes av rammer langs toppen og sidene har også blitt enda mindre. Skjermen skal nå visstnok dekke hele 93 prosent av fremsiden, mot 91,3 prosent i dag. Om det stemmer er det intet mindre enn imponerende.

Designet ellers ser svært kjent ut, med glass både foran og bak, omkranset av en ramme i blankt metall. Bak er det imidlertid to kameraer, i tillegg til fingeravtrykksleseren vi kjenner fra dagens modell.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe mer.

Fikk du ikke med deg testen vår av Xiaomi Mi Mix?

TEST: Skal du ha det beste av det beste er det denne telefonen som gjelder »

(Kilde: GSMArena 1, GSMArena 2, GSMArena 3, Gadgets 360, PhoneArena, BGR)