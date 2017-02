Har du både iPhone og en av Apples nyere Macbook-er i dag, har du et litt artig tilkoblingsproblem: Siden telefonen bruker Lightning og Macbook-ene kun USB-C, kan du i praksis ikke koble telefonen til Macbook-en uten en adapter.

Ny plugg eller bare ny kabel?

Det kan det snart bli endring på, ifølge Wall Street Journal. De skriver at neste iPhone vil bruke en "USB-C-port for strømledningen og andre eksterne enheter i stedet for selskapets originale Lightning-tilkobling".

The Verge skriver imidlertid at formuleringen til Wall Street Journal også kan bety at Apple beholder Lightning-kontakten på selve telefonen, men at USB-pluggen i andre enden av ledningen endres fra USB-A til USB-C - og dermed muliggjør lading og dataoverføring direkte fra Macbook til iPhone.

Tre nye iPhone-modeller

WSJ gjentar også en del andre rykter vi har hørt tidligere: Apple kommer til å slippe tre nye iPhone-modeller i år, inkludert oppdateringer til 2016-modellene og en ny premiumtelefon med kurvet OLED-skjerm, likt Samsungs Galaxy Edge-modeller.

Ryktene har tidligere pekt på at 2017-utgavene av iPhone vil komme i 4,7, 5,5 og 5,5 tommer eller større, sistnevnte som nevnt med en ny formfaktor med tynnere skjermrammer og kurvet skjerm, og muligens også uten hjemknappen, men i stedet med et «funksjonsområde» i bunnen.

Om du ikke orker å vente på ny iPhone er det en annen mobil som akkurat nå står øverst på vår liste: Skal du ha det beste av det beste er det Xiaomi Mi Mix som gjelder »