Vi ventet utålmodig på AMDs kommende Ryzen-prosessorer – som må sies å være noe av det mer spennende som har skjedd på prossorfronten de siste årene. AMD har nemlig lovt Intel dugelig med konkurranse, og det rapporteres om svært god ytelse.

Med opp til åtte kjerner å spille på er det nok mange som har sett for seg en Ryzen med seks prosessorkjerner – en fin middelvei for den som vil opp fra de sedvanlige fire kjernene, men mener åtte kjerner vil bli litt mer enn lommeboka tillater.

Nå har det dog dukket opp rykter om at det ikke vil komme noen sekskjerner likevel.

Grunnen til dette skal være at Ryzen-prosessorene skal være bygd opp av moduler som hver har fire kjerner, og at disse ikke kan deles opp i mindre deler. Det betyr at en slik prosessor enten må ha fire eller åtte prosessorkjerner.

Modulene har også muligheter for parallellprosessering eller SMT (simultaneous multi-threading) – tilsvarende Intels Hyper-threading.

Videre spekuleres det da i at disse modulene har en slags «alt-eller-ingenting»-design, som gjør at det ikke er mulig å skru av enkelte kjerner – enten må alle fire kjerner i hver modul være påslått, ellers vil den ikke fungere i det hele tatt.

Foto: AMD

Konkurrenten Intels Core-prosessorer benytter seg på sin side av moduler som hver består av to kjerner.

SR3, SR5 og SR7?

AMD har naturligvis ikke villet kommentere ryktene om dette, men slik det ser ut nå vil Ryzen-prosessorene komme med enten fire eller åtte prosessorkjerner.

Prosessornavnene ryktes til å bli SR3, SR5 og SR7. Da vil SR3 muligens bli en firekjerner med SMT (fire kjerner, åtte tråder), SR5 en åttekjerner uten SMT (åtte kjerner, åtte tråder) mens SR7 kan ende opp med åtte kjerner og SMT – som vil si seksten tråder.

Til sammenligning minner vi om at en Intel Core i3 for stasjonære vanligvis har 2 kjerner og 4 tråder. En tilsvarende Core i5 har fire kjerner og fire tråder, mens i7 byr på fire kjerner og åtte tråder.

Hver Ryzen-modul med fire kjerner vil for øvrig trolig by på 8 MB cache. I så fall vil SR7 og SR5 ha 16 MB cache, mens SR3 får halvparten.

Hva av alt dette som stemmer – og hvor mye moroa vil koste – vil vi trolig ikke få greie på før AMD endelig drar duken av sin nye prosessorfamilie. Det skal skje en eller annen gang i løpet av årets første kvartal, altså innen mars blir til april. Forhåpentligvis i god tid før.

