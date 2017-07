Tidligere i år tilsa ryktene at Intel ville være tidligere ute med nye prosessorer enn opprinnelig planlagt.

Dette stemte godt med ekstrem-serien Core X, og nå dukker det også opp flere rykter rundt den 14-nanometers Coffee Lake-prosessoren.

Eller rettere sagt tre rykter, hvis vi kan regne spesifikasjonene til én prosessor som ett rykte.

Intel Core i7-8700K?

Det er ikke umulig at vi her får spesifikasjonene til Intels kommende Coffee Lake-toppmodell, som ifølge alle tradisjoner vil få betegnelsen Core i7-8700K. Pluss tilsvarende data for et par av dennes lillebrødre.

For hovedobjektet snakker vi uansett om seks prosessorkjerner og en grunnklokkefrekvens på 3,7 GHz, som kan løftes til 4,0, 4,2 og 4,3 GHz dersom vi snakker om belastning på henholdsvis inntil seks, to og én prosessorkjerne.

TDP er oppgitt til 95 watt for denne prosessoren og neste på lista – som også ser ut til å kunne overklokkes, men er belemret med litt lavere klokkehastgheter: 3,2 GHz som grunnfrekvens, 3,4 GHz kjørende opptil seks kjerner og 3,6 GHz kjørende to kjerner eller færre.

Siste prosessor ut er snålingen i selskapet. 65 watt TDP og 3,1 GHz grunnfrekvens, men turbo på opptil 4,2 GHz på én kjerne. For to kjerner er tallet 4,1 GHz og den skal klare 3,9 GHz for opptil seks kjerner.

Denne er ikke låst opp for overklokking, men at den har lavere TDP og høyere turbofrekvens enn nummer to på lista er verdt å merke seg. Det kan bety at sistnevnte er ment å være en god overklokker, eller at det ikke er meningen å la 65-watteren holde turbohastigheten i spesielt lange tider av gangen.

For øvrig er samtlige prosessorer oppgitt til å ha 12 MB cache.

Det er nok i hovedsak konkurranse fra AMD som har fått Intel til å skru opp lanseringstempoet. Vi forventer å se de første Coffee Lake-prosessorene på markedet i god tid før årsskiftet.

