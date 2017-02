Da Sony Xperia XA var inne på test her på huset ble vi imponert av designet, og skikkelig, skikkelig skuffet over ytelsen og brukeropplevelsen. Telefonen skulle tross alt leve av designet sitt, men totalpakka tok livet av produktet.

Nå melder GSMArena om at det som kan se ut til å være oppfølgeren kan være avslørt, i alle fall spesifikasjonsmessig. De harde tallene skal stamme fra GFXBench, som anses å være en relativt pålitelig kilde til slikt.

Samtidig har vi også en rekke bilder på bordet, både av ekte konseptmodeller og av datagenererte skisser. Alle viser nogenlunde samme designretning, hvilket styrker antagelsene om at det kan være noe sannhet i dem. Bare husk på å ta med deg den obligatoriske klypen salt før du tar alt for god fisk.

Samme designstil som Xperia XZ

Designet ser ganske annerledes ut enn forgjengeren. Foto: TechLover HD/YouTube

Designet ser ut til å endre seg ganske mye fra første generasjon, og heller nå mer mot den nyere Xperia XZ og dens lillebror, Xperia X Compact, enn de tidligere X-modellene.

Designspråket er det samme som hos de nye Xperia XZ- og Xperia X Compact-modellene. Foto: TechLover HD/YouTube

Spesielt bildene fra en tidligere lekket video fra en bruker kalt Techlover HD (som nå er fjernet) vitner om denne designretningen. Som før ser både topp og bunn ut til å være nokså tykke, mens sidene som før knapt har rammer overhodet.

Baksiden ser stadig ut til å være av metall, i likhet med sidene. Toppen og bunnen er nå flate, som på Xperia XZ.

Av farger ser det ut til å være mye å velge mellom, dersom vi skal tro bildene fra videoen. Både knallrød, rosa, sølv og sort kan skimtes.

Heftigere spesifikasjoner enn tidligere

Tidligere lekkede bilder av det som skal være «ekte» konseptmodeller. Foto: AndroidHeadlines

Mens designet ryktemessig enda ikke er helt fullstendig spikret – spesielt hva angår rammene – ser det som tidligere nevnt ut til at spesifikasjonene kan være det. Listen vi kan lese fra GFXBench ser i alle fall ut til å stemme godt overens med at dette virkelig er en ny XA-modell (om den blir hetende det, da):

Slik ser listen fra GFXBench ut. Foto: GFXBench Prosessor : MediaTek Helio P20, åtte kjerner (hvorav 4 x 2,3 GHz) + ARM Mali-T880 MP2 GPU

: MediaTek Helio P20, åtte kjerner (hvorav 4 x 2,3 GHz) + ARM Mali-T880 MP2 GPU Minne (RAM) : 3 GB

: 3 GB Lagringsplass : 32 GB + minnekort

: 32 GB + minnekort Skjerm : 5 tommer, 1 280 x 720 piksler (HD)

: 5 tommer, 1 280 x 720 piksler (HD) Hovedkamera : 21 megapiksler, HDR, Full HD-video

: 21 megapiksler, HDR, Full HD-video Frontkamera : 7 megapiksler, Full HD-video

: 7 megapiksler, Full HD-video Programvare: Android 7.0 Nougat + Xperia UI

Da vi testet Xperia XA påpekte vi at det største problemet sannsynligvis var den MediaTek-produserte Helio P10-brikken som befant seg på innsiden. Denne ser nå ut til å være oppgradert, og sammen med det som forhåpentligvis er bedre arbeid fra Sony sin side er det lov å håpe på en bedre opplevelse enn tidligere.

Slik ser dagens generasjon Xperia XA ut. Foto: Sony

Som en liten, artig bonus til slutt kan vi nevne at Sony ser ut til å gitt den nye telefonen kodenavnet «Sony Pikachu», altså etter den gule, elektriske gnageren fra den kjente Pokémon-merkevaren.

Med tanke på at Sony er et japansk selskap er ikke dette så overraskende, men derimot en artig vri på det som vanligvis pleier å være ganske kjedelige kodenavn.

Verdt å merke seg er også at dersom skjermstørrelsen stemmer, så blir dette en av de mest kompakte modellene på markedet. Utenom Sonys egen Xperia X Compact og Apples iPhone SE skal du nemlig se langt etter telefoner med skjerm på under 5 tommer, og selv 5 tommer er lite per dagens standard.

Sony forventes å lansere sine nye mobiler under teknologimessen MWC i Barcelona, som i 2017 går av stabelen mellom 27. februar og 2. mars.

