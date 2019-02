Det er liten tvil om at Apple jobber med en egen videostrømmetjeneste, men nøyaktig når har ikke vært helt tydelig.

Nå ser det i hvert fall ut til at vi snart får svaret, for nye rykter sier at Apple har invitert et knippe Hollywood-stjerner – inkludert Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner og J.J. Abrams – til en begivenhet som skal finne sted mot slutten av mars måned. Eller muligens i april, der er ryktene litt uenige. 25. mars har blitt nevnt av flere som mulig dato.

Uansett, med slike navn på gjestelista høres det jo logisk ut at arrangementet dreier seg om noe med videoinnhold å gjøre.

Det vi i så fall forventer å høre mer om er en ny strømmetjeneste som er tilgjengelig gjennom selskapets TV-app. Det vil si at det trolig vil ha en del «gratis» innhold på den måten at du kun trenger å eie et kompatibelt Apple-produkt for å få tilgang.

Trolig ingen Netflix

Det er mange tjenester som vil ha pengene dine. Snart vil Apple ønske seg en bit av den kaka. Bilde: Twin Design / Shutterstock.com / Montasje, Tek.no

Ettersom Apple kommer lovlig sent til ballet, vil de trolig også satse på å være et samlingspunkt der du også kan abonnere på andre strømmetjenester gjennom deres app.

Men de største konkurrentene vil nok ikke la Apple ta kakebiter sånn helt uten videre. Derfor er det et spørsmål om dette vil inkludere tungvektere som Netflix, HBO, Amazon og Hulu.

Vi vet at Netflix spesielt har vært skeptiske tidligere, da deres innhold på Apple-plattformen kun er tilgjengelig i deres egen app, eller Apple TVs universalsøk, men ikke direkte i Apples TV-app.

Skal ha en del innhold

Uavhengig av hvilke andre tjenester de får med på sin strømmesatsing, ser det ut til at Apple også har satset en del penger på å lage eget innhold.

Noen av de angivelige prosjektene skal være:

En flerårs-kontrakt med Oprah Winfrey (Apple)

En barneserie med skaperne av Sesame Street (NYT)

En «reboot» av sci-fi-serien Amazing Stories (WSJ)

En Hunger Games-aktig dystoptisk serie kalt See (Deadline)

En serie fra La La Land- og First Man-regissør Damien Chazelle (Variety)

En thriller-serie fra M. Night Shyamalan (Variety)

Et romdrama fra Battlestar Galactica-skaperen Ron Moore (Deadline)

En dramaserie med Reese Witherspoon og Jennifer Aniston (Hollywood Reporter)

En serie basert på Isac Asimovs legendariske Foundation-serie (Deadline)

Det store spørsmålet kommer til å bli hva slags finansieringsmodell Apple ser for seg. Vil noe være gratis, og noe koste penger? Eller satser de på å ha alt gratis først, og så innføre abonnement når de har nok faste seere?

Da Apple lanserte Spotify-konkurrenten Apple Music benyttet de seg av sistnevnte taktikk, og ga brukerne tre måneders prøvetid for å lokke dem over fra konkurrerende strømmetjenester. Dette fungerte utmerket i USA.

Men nå er det selvsagt stor forskjell på musikkstrømmetjenester og videostrømmetjenester. For video sitter jo tunge aktører som Netflix og HBO på mye populært innhold som ikke vil være tilgjengelig på andre tjenester.



Da kan man justere prisene også:

