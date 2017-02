Tidligere denne måneden ble de sannsynlige prisene på Apples neste flaggskipmobil angitt via anonyme kilder, og nå ser det ut til at turen er kommet til erkekonkurrenten. SamMobile melder nemlig at prisene på Samsung Galaxy S8 har blitt lekket.

Lekkasjen kommer fra databasen til en mobilforhandler i Ukraina, hvor både den vanlige og Plus-utgaven av S8 skal være oppgitt. Prisene er oppgitt til henholdsvis 26 000 og 29 000 ukrainske hryvnia, som tilsvarer cirka 8000 og 8900 kroner.

Noe høyere enn antatt

Hvor representative disse prisene er for Norge er selvsagt uvisst, men de vil nok være noe høyere her til lands. Uansett ser den dyreste S8-varianten ut til å bli en del dyrere enn S7 Edge, som er den mest naturlige modellen å sammenligne med siden begge S8-modellene visstnok skal få det kurvede Edge-designet.

Tidligere lekket bilde av en S8-skjermbeskytter. Foto: Twitter

Galaxy S7 Edge kostet litt over 8000 når den først kom ut for ganske nøyaktig ett år siden, og ligger nå på rundt 6000 kroner. De nylig lekkede prisene er også høyere enn prisryktene som ble formidlet av den kjente ryktemakeren Evan Blass i januar, som indikerte priser på rundt 7000 og 8000 kroner for de to modellene.

Kan bli vist frem neste måned

Samsung Galaxy S8 er ventet å komme i de to størrelsene 5,8 og 6,2 tommer og ha QHD-oppløsning og Super AMOLED-paneler. Telefonene vil trolig by på Qualcomms nye Snapdragon 835-brikker, i tillegg til Samsungs egne Exynos-brikker.

Øvrige, antatte spesifikasjoner omfatter 4 GB minne og 64 GB lagringsplass som kan utvides med 256 GB via microSD, USB Type-C og kameraer på 12 og 8 megapiksler som ikke er være radikalt forskjellige fra S7-kameraene. Iris-skanner skal være på plass ved siden av frontkameraene.

Som SamMobile melder sier ryktene at Samsung skal offisielt kunngjøre S8 på et spesielt arrangement den 29. mars, men dette er på ingen måte bekreftet ennå.

Samsung gjør det bar på mobilmarkedet: Kniver nå tett med hovedkonkurrenten Apple »