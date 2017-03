Det er brennhett rundt Samsungs kommende Galaxy S8 og Galaxy S8+ for tiden. Toppmodellene skal ta over for den svært suksessfulle Galaxy S7-generasjonen, som foruten å være svært gode ved lansering har holdt seg uforskammet godt i over et år.

Nesten helt rammeløs. Foto: Samsung/Slashleaks

Det har imidlertid ikke manglet på lekkasjer rundt de nye modellene, og designet virker å være lekket mer eller mindre i sin helhet. Nå er en ny runde med bilder på plass, denne gangen fra Slashleaks.

Bildene skal være offisielle produktbilder fra Samsung selv, og basert på hvor profesjonelle og «skikkelige» de ser ut virker det troverdig. En annen ting man kanskje skal ta med en større klype salt, er en nylig lekket video av det som skal være en fungerende Galaxy S8 i aksjon.

Videoen skal ha blitt lekket til samme nettsted som bildene (Slashleaks), fra en kinesisk kilde. Videoen er ikke fryktelig lang, men det er det første eksempelet på en fungerende enhet vi har sett. Videoen viser også det mange har fryktet, nemlig at fingeravtrykksleseren blir å finne på baksiden – og rett ved siden av kameraet:

For å kompensere for denne tilsynelatende ulempen, skal man etter sigende implementere en iris-skanner øverst på fremsiden, sammen med frontkameraet. Dermed vil du kunne simpelthen se på telefonen, og slik låse den opp biometrisk.

I en tidligere sak skrev vi at det angivelig bare vil ta 0,01 sekund å låse opp mobilen med ansiktet.

Ekstremt tynne rammer, og stor kantavrunding

Som før ser vi også i videoen at telefonen har utrolig små rammer rundt skjermen, både på sidene og ikke minst i bunn og topp. Her har man tilsynelatende skvist alt så langt det går an, uten å gå helt over i Xiaomi Mi Mix-stil.

Egentlig ligner telefonen nokså mye på landsbroderen fra LG, toppmodellen G6. Ikke bare ved at også denne har avrundede skjermhjørner og små rammer, men ved at de begge har det «nye» og kanskje mer moderne lengde/bredde-forholdet 18:9 – eller 2:1, om du vil. Det betyr kort og godt at skjermen er noe høyere enn vanlig, og altså har litt flere piksler enn dagens 16:9-skjermer.

S8 og S8+ ved siden av hverandre. Foto: Samsung/Slashleaks

I ett av de lekkede bildene – som altså skal være offisielle pressebilder – ser vi både den «vanlige» S8-modellen og S8+ ved siden av hverandre. Etter sigende skal førstnevnte få en skjerm på 5,8 tommer, mens pluss-modellen blir et beist på 6,2 tommer. Nøyaktig hvordan de er å holde er imidlertid litt usikkert, både fordi skjermforholdet er endret og fordi rammene er så tynne.

Skjermforholdet synes også ekstra tydelig i en tidligere lekkasje fra den kjente ryktemakeren Evan Blass, der han publiserte en rekke bilder på Twitter:

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) 19. mars 2017

Lansering 29. mars

Fra før av vet vi lanseringsdatoen, som Samsung selv har bekreftet til å være 29. mars. Da får vi vite alle detaljene helt sikkert, men frem til da har vi i alle fall ganske sikkert materiale å forholde oss til. Formen på telefonene som er lekket stemmer dessuten på en prikk med omrisset Samsung selv har vist frem ved flere anledninger.

Prisen har vi også fått et lite innblikk i, takket være en annen lekkasje her om dagen. Skal vi tro denne kilden, vil Galaxy S8 får en startpris på i underkant av 7 000 kroner, mens pluss-modellen vil ligge omtrent en tusenlapp over dét igjen.

LG har kommet Samsung i forkjøpet med 18:9-skjerm:

(Kilde: Slashleaks, YouTube)