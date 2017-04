18. april forventes det at AMD lanserer sin nye grafikkfamilie, Radeon RX 500. Kortene vil ta over for den Polaris-baserte RX 400-familien som ble lansert i juni 2016.

Det er allerede kjent at Polaris-arkitekturen fremdelses vil ligge til grunn for den nye RX 500-serien, som altså blir en såkalt «oppfriskning» av sin forgjenger. Ikke ulikt overgangen fra R9 200-serien til R9 300-serien i sin tid, altså.

Nå skal detaljer om hvilken ytelse og prisnivå vi kan vente oss fra RX 500-serien også ha lekket.

Kun fem prosent høyere ytelse?

RX 580 ser ut til å få en 8-pinners strømkontakt fremfor 480s 6-pinners strømkontakt. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nettstedene TweakTown og WccfTech viser nå til lekkede 3DMark-resultater for samtlige kort i RX 500-serien hvor en kan se hakket høyere ytelse enn RX 400-seriens referansedesign leverte ut av boksen. Dette skyldes éne og alene høyere klokkehastigheter for grafikkjernen, noe AMD har fått til ved å gjøre små optimaliseringer av produksjonsprosessen, kretskortet og blant annet erstatte RX 480s 6-pinners PCIe-strømkontakt med en 8-pinners hos RX 580. De ekstra strømpinnene tyder på at kortene i RX 580-serien vil komme til å bruke noe mer strøm enn RX 480-kortene.

Grafikkjernen i begge RX 580-modellene vil klokkes til 1340 MHz, mot 1266 MHz hos dagens 480-modeller. Minnehastighet, antall teksturenheter, streamprosessorer, båndbredde og annet blir angivelig på RX 480-nivå, noe som vil gi RX 580-modellene en regnekraft på 6,17 TFLOPS mot RX 480-modellenes 5,83 TFLOPS.

Det er altså snakk om en forbedring på omtrent 5,8 prosent, noe mange tredjeparts RX 480-kort fikk til med bedre kjøling allerede forrige sommer. Om potensialet for økt ytelse fortsatt ligger der for tredjeparts RX 580-kort, eller om AMD nå allerede har hentet maksimalt ut av Polaris-brikken i referanseutgaven, gjenstår å se.

Lavere pris for RX 580 4GB

Når det kommer til prisen er det ventet at AMD vil legge seg på omtrent samme nivå som for RX 400-serien, men kutte prisen for «høvdingen» RX 580 8GB med omtrent 50 dollar fra 480 8GB-nivå slik at kortet kommer ned mot 250 dollar ved lansering. Dette posisjonerer kortet godt mot erkerivalen GTX 1060 6GB, mens RX 580 4GB – til 200 dollar – vil ta seg av GTX 1060 3GB. GTX 1060 vil for øvrig komme i utgaver med noe raskere minne utover våren, uten at dette ventes å endre konkurransesituasjonen nevneverdig.

Det er ventet at både RX 580 og RX 570 lanseres allerede 18. april. Sistnevnte ryktes å være priset til henholdsvis 150- og 200 dollar for 4- og 8GB-modellene. Noen uker senere følger RX 560 og RX 550. RX 550 skal fortsatt ligge under RX 460 når det kommer til ytelse, noe som forteller oss at det heller ikke i denne delen av grafikkfamilien vil være snakk om noe betydelig ytelsesløft.

