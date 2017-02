Da vi testet Motorola Moto G4 Plus i fjor, ble vi nærmest lamslått av hvor god totalpakken du fikk for de snaue 2 500 kronene telefonen kostet var. Her fikk du både en fryktelig god skjerm, lynrask fingeravtrykksleser, et knallgodt kamera med laserfokus og en opplevd ytelse som matchet selv de beste på markedet. Sprutsikker var den også.

Nå melder både AndroidAuthority og Pocket-lint om at både bilder og animasjoner av etterfølgeren er lekket på nett, samt også en nær sagt komplett spesifikasjonsliste.

Dermed kan vi danne oss et omtrent fullstendig bilde av det som kanskje kan bli en av de gunstigste budsjettmodellene i 2017 – Motorola Moto G5 Plus. Det er imidlertid ikke bare Plus-modellen som er lekket. Også den «vanlige» Moto G5-modellen følger nemlig med i bildene.

Metalldesign inspirert av Moto Z-serien

Dette skal være et offisielt bilde fra Lenovo. Foto: AndroidAuthority/Lenovo

Mens dagens generasjon Moto G-modeller har plastskall og plastdesign som ville forårsaket kvalme og ustabil hjerterytme hos landets estetikere, ser de nye modellene ut til å få metall i konstruksjonen. Ja, faktisk ser de ut til å nærmest herme uforskammet etter Moto Z-serien – og det er ikke et dårlig skussmål.

Baksiden av den vanlige Moto G5-modellen. Foto: Dudu Rocha

Vi snakker om unibody-design i matt metall, med en stor, rund og uthevet kamera-bit dekket av svart glass og med en blank metallring rundt bak. Fronten har også fått et løft, og har nå en nedsenket fingeravtrykksleser i glass – akkurat som på eksempelvis UMi Plus.

Selv om videoen under ble lekket som en visning av «Motorola Moto X», tyder alt på at X-serien ikke gjenoppstår i år. I stedet vil G-serien ta over plassen inntil videre, og det vi ser her er derfor Motorola G5 Plus:

Lekket markedsføringsbilde av Moto G5 Plus. Foto: Lenovo

At det virkelig er G5 Plus det er snakk om understøttes sterkt av et par lekkede, offisielle markedsføringsbilder, der både Moto G5 og Moto G5 Plus vises i all sin prakt hver for seg.

Lekket markedsføringsbilde av Moto G5. Foto: Lenovo

Den største forskjellen ser ut til å være at mens Moto G5 har et nedsenket kamera, så ser G5 Plus ut til å ha et uthevet kamera. Begge har imidlertid den blanke ringen, og begge har fingeravtrykksleser.

Laserfokusen som fulgte med ekslusivt til G4 Plus ser imidlertid ut til å måtte bøte med livet, til fordel for det som beskrives som «dual autofocus pixels».

Dette er nøyaktig det samme som Samsung benytter i sin markedsføring av Galaxy S7-kameraet sitt, og kombinert med en lignende oppløsning på mellom 12 og 13 megapiksler (ryktemølla har ikke bestemt seg enda) kan det se ut til at Motorola nærmest har forsøkt å kopiere vinneroppskriften til sør-koreanerne.

Heftigere spesifikasjoner enn tidligere

Bunnen av en «ferdig» modell. Foto: Dudu Rocha

Enda et lekket bilde. Foto: OLX

Det er som nevnt ikke bare kameraet vi vet spesifikasjonene til, og ikke overraskende er det en solid oppgradering over hele linja på trappene. Som før ser det ut til at Moto G5 blir en enklere og mindre modell enn Moto G5 Plus, med en 5 tommer stor skjerm. Plus-modellen får derimot en 5,5 tommer stor skjerm.

Den andre store forskjellen er prosessoren, som er langt svakere på den «vanlige» G5-modellen. Som du kan lese av den foreløpige spesifikasjonslisten under, snakker vi her om en Snapdragon-modell fra 400-serien:

Motorola Moto G5

Skjerm : 5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler

: 5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler Prosessor : Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, Adreno 505 GPU

: Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, Adreno 505 GPU Minne : 2 GB

: 2 GB Lagring : 32 GB + minnekortplass

: 32 GB + minnekortplass Hovedkamera : 13 megapiksler

: 13 megapiksler Frontkamera : 5 megapiksler

: 5 megapiksler Batteri : 2 800 mAh

: 2 800 mAh Programvare: Android 7.0

Storebroren blir på sin side en del kraftigere og større, men har fortsatt Full HD-oppløsningen. Det betyr lavere antall piksler per tomme, men fortsatt en skarp skjerm. Prosessoren er imidlertid fra den kraftigere 600-serien til Qualcomm, og burde gi svært god opplevd ytelse:

Motorola Moto G5 Plus

Skjerm : 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler

: 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler Prosessor : Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner, Adreno 506 GPU

: Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner, Adreno 506 GPU Minne : 4 GB

: 4 GB Lagring : 32 GB + minnekortplass

: 32 GB + minnekortplass Hovedkamera : 13 megapiksler, dual pixel autofocus

: 13 megapiksler, dual pixel autofocus Frontkamera : 5 megapiksler

: 5 megapiksler Batteri : 3 080 mAh

: 3 080 mAh Programvare: Android 7.0

Her vises en prototype av Moto G5 Plus-modellen. Foto: TechDroider

Med helt ren Android på innsiden burde imidlertid begge modellene kunne gi en svært god brukeropplevelse. Det største spørsmålet her blir om begge får fingeravtrykksleser eller ikke, og hva slags vannsikring de får. Det snakkes i gangene om at det kun er G5 Plus som får leseren, men skal de konkurrere med mange farlige konkurrenter i 2017 virker det merkelig å ikke utstyre begge modellene med dette. Den nye LG K10 kan for eksempel bli en farlig utfordrer på dét punktet.

Modellnummer og annet snadder vises. Foto: Dudu Rocha

Forrige generasjon hadde en egenutviklet nano-belegg på innsiden, som skulle beskytte mobilene mot vannsprut. Om dette er forbedret i de nye modellene er derfor et stort, åpent spørsmål i en tid der stadig flere telefoner får total vann- og støvsikring.

Begge modellene forventes lansert i mars, og med høy sannsynlighet i løpet av den store Mobile World Congress-messen som avholdes i Barcelona mellom 27. februar og 2. mars. Pris vites foreløpig ikke, men om telefonene viderefører tradisjonene blir dette blant de mest prisgunstige, markedsferske modellene i 2017.

I forrige generasjon kom det også en Moto G4 Play-modell, men om dette også vil skje i årets serie er foreløpig kun spekulasjon.

Her kan du lese testen av forrige generasjon vinnermobil:

(Kilde: PhoneArena, Pocket-lint, YouTube, AndroidAuthority, AndroidAuthority 2, @Onleaks)