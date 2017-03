Samsung er ventet å trekke sin nyeste Galaxy S8-telefon opp av hatten den 29. mars. Den siste tiden har det vært en rekke lekkasjer rundt denne telefonen, hvor blant annet anerkjente evleaks viste frem et bilde av fronten på telefonen i uken som var.

Nå er flere bilder av telefonen lekket. Denne gangen er det Slash Leaks som har postet et bilde som angivelig viser den nye telefonens bakside. Her avsløres noen av spekulasjonene om at Samsung har valgt å flytte hjem-knappen til baksiden av telefonen, melder The Verge.

Fingeravtrykk på baksiden

Dette bildet viser nok fremsiden av telefonen der hjem-knappen ikke lenger er på plass. Foto: Slashleaks

Bildet viser det som angivelig skal være den stor varianten av Galaxy S8. Den er nemlig ventet å komme i to størrelser. På bildet ser vi kameralinsa i tillegg til fotolyset og ande kamera-sensorer på venstre side.

Det er på den høyre siden at det spennende vises. Det ser nemlig ut til å være en fingeravtrykksleser. Det bekrefter i så fall alle rykter om at hjem-knappen på telefonens fremside nå er en saga blott.

Grunnen til at denne er fjernet er at rammene på over- og undersiden nå er trukket langt lenger ned mot kantene, og da er det rett og slett ikke plass til en fysisk knapp.

Blir proppet med teknologi

Mye tyder på at Samsung altså skal lansere to størrelser av sin nye telefon. Den ene skal få en skjerm på 5,8 tommer, mens det også skal komme en storebror på 6,2 tommer.

Videre er det også ventet at Qualcomms nyeste brikkesett er på plass under panseret i form av Snapdragon 835. Det hentydes også at batteriet vil være større en tidligere, i tillegg til at enheten får 4 GB med arbeidsminne og 64 GB intern lagringsplass.

Hvordan den nye telefonen vet vi helt sikkert den 29. mars. Da vil Samsung lansere den nye telefonen.

