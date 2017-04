Nokia har langt om lenge fått i gang mobilproduksjonen sin igjen, etter å ha børstet støv av fordums glans og inngått et produksjonssamarbeid med kinesiske Foxconn. HMD, det finske selskapet som tar seg av Nokia-merkevaren, skal visstnok ha store planer for selskapet det kommende året – i alle fall om vi skal tro PhoneArena.

Ifølge nyhetsmediet skal det nemlig lanseres intet mindre enn «minst 6-7» nye enheter under Nokia-merkenavnet innen slutten av 2017.

Ryktet underbygges av informasjon fra nettsiden Nokiapoweruser, som skal ha fått tak i et bilde fra en presentasjon fra den malaysiske distributøren Avaxx. Det kan være greit å understreke at det i presentasjonen ikke bare sies at de skal være lansert, men også «tilgjengelige» (les: i regulært salg).

Vi har allerede fått titte på Nokia 6 og Nokia 5: Slik er det «nye» Nokia »

Nokias ypperste toppmodell på vei

Presentasjonen der informasjonen om lanseringene ble lekket (se sliden øverst til venstre). Foto: Facebook/Avaxx

Det skal dreie seg om både toppmodeller, mobiler i mellomklassen samt også billigmodeller – og av toppmodellmateriale er det den ryktede Nokia 9 som sannsynligvis skal melde sin ankomst.

Mobilen vil etter alt å dømme bli selve kronjuvelen i Nokias nåværende portefølje, og skal lanseres en gang på høsten, i tredje kvartal. Det betyr at den slipper unna den verste blesten rundt Samsungs, LGs og en rekke andre produsenters toppmodeller, og for en stakket stund vil kunne nyte rampelyset relativt i fred.

Et konseptbilde av fronten på Nokia 9. Foto: YouTube/Concept Creator

Det heteste ryktet rundt mobilen er at den vil få Qualcomms topprosessor Snapdragon 835, noe som også skal være en delvis grunn til at lanseringen kommer såpass langt etter de allerede lanserte modellene.

Det er lite sannsynlig at dette blir det endelige utseendet på telefonen. Her trekker konseptdesigneren linjer tilbake til Lumia-serien. Foto: YouTube/Concept Creator

Hele spesifikasjonskartet ryktes å se nogenlunde slik ut, men husk å ta alt sammen med et lite trillebårlass med salt:

Skjerm : 5,5 tommer, 2 560 x 1 440 piksler, OLED

: 5,5 tommer, 2 560 x 1 440 piksler, OLED Prosessor : Snapdragon 835, Adreno 540 GPU

: Snapdragon 835, Adreno 540 GPU Minne (RAM): 6 GB

(RAM): 6 GB Lagring : 128/64 GB

: 128/64 GB Kamera : 22 megapiksler m/ tvillinglinser + 12 megapiksler

: 22 megapiksler m/ tvillinglinser + 12 megapiksler Batteri : 3 800 mAh

: 3 800 mAh Programvare: Android 7.1.2 Nougat

Foruten disse tingene, der OLED-skjermen kanskje virker mest usikker takket være noe ustabil tilgang på slike paneler, skal det også være blant annet iris-skanner, fingeravtrykksleser og vannsikring (IP68) her. Også Qualcomms QuickCharge 4.0-standard og en Nokia-produsert lydforbedringsløsning skal være på plass.

Vi fikk også kikke på en helt annen Nokia på Mobile World Congress:

Les vår sniktitt av Nokia 3310 (med snake!) »

Foreløpig gunstig prisanslag

Slik ser den allerede lanserte Nokia 6 ut. Foto: Nokia/HMD

Prisen blir naturligvis en viktig faktor for om Nokia vil greie å selge inn mobilen til de tusen hjem der ute. Og her kan det se ut til at HMD har gått for en relativt prisgunstig middelvei. Foreløpige tall fra ryktemølla peker mot amerikansk utsalgspris ved lansering på 699 dollar, eller omtrent akkurat 6 000 kroner.

Den europeiske prisen skal derimot bli litt høyere, på rundt regnet 6 800 kroner. Dette er allikevel godt under for eksempel prisen du nå må ut med for Samsungs nylanserte Galaxy S8 og S8+, og ikke minst blodprisene Apple skal ha deg til å punge ut med for sine iPhone-modeller.

De andre modellene vet vi foreløpig lite om, og det kan godt tenkes at en del av dem aldri finner veien hitover men heller er forbeholdt lavinntektsland som – nettopp – Malaysia.

Det har allerede kommet flere konseptvideoer, der folk ser for seg hvordan telefonen kan bli seende ut. Her er to av de lekre Nokia 9-konseptene:

Vi har allerede vært på lanseringen av Nokia 6:

SNIKTITT: Nokias foreløpige toppmodell »

(Kilde: PhoneArena, NokiaPowerUser)