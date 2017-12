Ikke før har Apple sluppet sin nye iPhone X så strømmer det på med rykter om hva neste års modell vil friste nordmenn til å stå på venteliste for å få kloa i. Ifølge anonyme kilder finansavisen Nikkei Asian Review har snakket med vil Apple neste år sette aller kluter til får å gi sine iPhones mye bedre batteridriftstid enn i dag.

Lager egen strømstyringsbrikke

iPhone X. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ryktene kommer etter at Apple skal ha sagt opp kontrakten med selskapet som produserer strømstyringsbrikkene dagens iPhone-modeller benytter seg av. I stedet for å bruke en ekstern leverandør vil Apple selv overta produksjonen.

Nikkei spekulerer i om dette er for å redusere kostnader, men påpeker også at selskapet på denne måten får større kontroll over produksjonen. Strømstyringsbrikken er en av de mest avanserte – og dyreste – brikkene i telefonen ved siden av selve systembrikken.

Bedre batteritid med tettere integrasjon

Ved å designe sine egne brikker kan Apple utvide funksjonaliteten og skreddersy programvare og iOS for den slik at den begrensede batterikapasiteten til telefonen utnyttes på best mulig måte, hevder kildene de har snakket med. De samme kildene går så langt som å si at Apples strømstyringsbrikke blir den mest avanserte i teknologibransjen.

Om dette betyr at vi til neste år kan slippe å lade telefonene våre hver natt, eller gå rundt med nødladere i sekken, er uvisst, men Apple har i alle fall en historie som forteller at de får til mye bra når de har tett kontroll over både maskinvare og programvare.

Det er også liten tvil om at bedre batteridriftstid er høyt oppe på manges liste over ønsker for en ny mobiltelefon, så kanskje har Apple knekt koden for hva som vil få nordmenn til å blakke seg enda et år for en ny iPhone.

