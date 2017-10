Huawei klarte tidligere i år bragden å rykke opp forbi Apple i markedsandeler. Men kineserne sover ikke i timen likevel, og midt i oktober ventes oppfølgeren til den kanskje aller beste Huaweien så langt; Mate 9 overlater staffettpinnen til Mate 10.

Med den siste lekkasjen av PR-materiell for telefonen begynner bildet av hva som kommer å bli relativt tydelig. Dette blir heftig.

Selvskryt og lekkasjer

Kameradelen av baksiden har fortsatt Leica-merkingen. Men viktigere; lysstyrken i glasset er helt nede i f/1.6. Legg merke til båndet som huser kameraene. Det er identisk med det som har dukket opp i andre ryktebilder. Foto: Slashleaks.com/u/dimitri12

Huaweis mobilsjef, Richard Yu, har i kjent stil lovet mye på vegne av Mate 10. Telefonen vil være vanntett og få heldekkende skjerm. I tillegg ble det lovet batteritid utenom det vanlige.

Og de nye lekkasjene passer godt inn i mobilsjefens påstander. Slashleaks melder nemlig at Mate 10 vil få et batteri på hele 4000 mAh - i så fall ett av de største i ordinære toppmodeller. I tillegg skal telefonen ha Leica-merking på kameraet, nær sagt som vanlig for nye Huaweier. Men det som ikke er som vanlig er lysstyrken på dette glasset. F/1.6 er det så langt bare LG av de større elektronikkprodusentene som har beveget seg ned i.

Nok ett av bildene som har dukket opp på Slashleaks. Foto: Slashleaks.com/u/dimitri12

Mye lys på bildebrikken under glasset betyr mindre støy i bildene. Og en annen særegenhet, dersom informasjonen på bildene stemmer, er at begge de to linsene på baksiden av telefonen får den samme oppgitte f-verdien. Det er vanlig at sekundærglasset ikke er i nærheten av like lyssterkt som hovedkameraet.

Lanserer innmaten først

Huawei pleier, i likhet med dingseprodusenter som Samsung og LG, å lansere maskinvaren som skal brukes i forkant av neste flaggskip. Den nye Kirin 970-brikken ble lansert under årets IFA-messe, og det var allerede antatt at Mate 10 ville bli debuten for brikken. Men ryktene understreker denne antakelsen.

Det viktige med denne brikken er at Huawei helt tydelig satser på mye av det samme som Apple har gjort i år. Til forskjell fra Apple slenger ikke Huawei på et fengende navn som «Bionic» for å understreke det.

Det handler om å få mobilen til å «tenke selv», uten å være avhengig av skytjenester for å eksempelvis gjenkjenne innholdet i et bilde.

Den ryktede Huawei Mate 10 i Porsche-design. Denne kommer høyst sannsynlig ikke til Norge. Mate 9 i Porsche-design kostet rundt 15.000 kroner, til sammenlikning. Foto: Target Youtube

Ser vi litt bort fra spesifikasjoner er det maskinvare inni brikken som skal ta seg av kunstig intelligens og lette arbeidet for funksjoner som baserer seg på maskinsyn og liknende. Huawei har allerede satset en del i samme område, og gjorde et poeng av at forrige generasjon telefoner lærte av, og tilpasset seg, bruksmønsteret.

Med andre ord; se opp for funksjonalitet som likner på den du finner i Apples iPhone X når Mate 10 blir lansert.

Blir neppe billig, men ...

Det skal sies at bildene som er lagt ut på Slashleaks har noen forskjeller i seg. Ett av dem viser en telefon med hjemknapp på forsiden, mens resten av dem ikke gjør det. Det er også litt opp og ned hvor treffsikkert innholdet på Slashleaks er - mye av innholdet er lastet opp eller samlet av nettstedets brukere.

Men flere av bildene likner på ekte vare, og ingen av spesifikasjonene som oppgis er veldig langt utenfor det det kan være naturlig å vente seg i en toppmodell i 2017.

Men, Mate 10 (Pro) blir neppe noen billig telefon. Per dags dato må du se til LG og deres G6 om du vil kjøpe telefon med heldekkende HDR-skjerm uten at det blir veldig dyrt.

Denne gangen kan det imidlertid hende at Huawei kan hjelpe til med det også. For en liten stund siden Kina-lanserte de nemlig telefonen Maimang 6. Det spekuleres tungt i at denne kan få en relansering som Mate 10 Lite utenfor Kina.

Bildene av telefonen ser ut til å vise en dings med litt større rammer over og under enn vi er vant til så langt på rammeløse telefoner. Men det er i utgangspunktet en rimelig tass innenfor samme konsept det er snakk om. Den har ingen knapper på forsiden, og knapt noen ramme å snakke om på langsidene.

Gode spesifikasjoner til en lav pris?

Dette er Huawei Maimang 6 - telefonen som ventes å kanskje bli Mate 10 Lite utenfor Kina. Foto: Huawei

Skjermen til Maimang 6 er stor med 5,9 tommer, og oppløsningen er på 2160 x 1080 piksler. Altså snakker vi også her om 18:9-formatet som nå begynner å bli utbredt i eksisterende og kommende modeller som Galaxy S8, LG G6, Galaxy Note 8 og iPhone X.

En middels sterk mobilprosessor fra Huaweis egne fabrikker hører til, og det samme gjør et batteri på 3340 mAh. Med doble kamera både foran og bak ser det altså ut til at ut til at konseptet er tett opp mot toppmodellene. Det hører med at HiSilicon Kirin-brikkene nesten alltid yter overraskende bra. Også i middels prisklasser. Det har vi merket i flere Honor-modeller så langt.

Prisen som foreløpig er annonsert ligger på rundt 2900 kroner for Maimang 6. Dersom det i praksis er Mate 10 Lite det er snakk om er det grunn til å tro at den blir dyrere i vårt marked. Men gitt at konkurransen primært kommer fra svindyre telefoner, og fra LGs rimelige Q6-modell, er det slett ikke sikkert Mate 10 Lite blir et dårlig kjøp selv om den legger seg midt mellom topp og bunn et sted.

Høyst sannsynlig vil den uansett ha kvassere innmat enn LG Q6 som med sin Snapdragon 425-brikke neppe blir noe råskinn.

Det sagt er det stor forskjell i størrelse mellom dem, så det er ikke sikkert de vil vurderes på samme bord av alle kjøpere.

(Kilder: Gsmarena.com, Androidauthority.com, Slashleaks.com)