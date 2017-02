Det går ikke lang tid mellom iPhone 8-ryktene for tiden, og nå har det dukket opp en riktig lekkerbisken angående kameraet på Apples neste flaggskip. De nye opplysningene kommer fra den velrenommerte KGI-analytikeren Ming-Chi Kuo, som gjengitt av 9to5mac.

Ifølge Ming-Chi Kuo skal Apple slå på stortrommen når det gjelder kameraløsningen på iPhone 8, som han omtaler som intet mindre enn «revolusjonerende».

3D-selfier og mer

Den neste iPhone-modellen skal by på et frontkamera som inkorporerer en infrarød sensor som skal være i stand til å avlese rommet foran kameraet i tre dimensjoner. Dette skal kunne brukes til å både ansiktsgjenkjenning, som iPhone allerede er ryktet å komme med, mens andre bruksområder inkluderer «3D-selfier».

Apple skal ifølge rykter utstyre iPhone 8 med sensor som blant annet er i stand til ansiktsgjenkjenning. Foto: RealFace

Disse 3D-selfiene skal visstnok legge til rette for blant annet nye måter å spille på, ved at man for eksempel kan plassere sitt eget hode på spillfigurer. Funksjonen kan også få ulike, andre anvendelser innen utvidet virkelighet.

I første omgang er det altså frontkameraet dette skal gjelde, men ifølge analytikeren kommer Apple trolig til å inkludere teknologien i hovedkameraet også etter hvert.

Bruker teknologi fra Kinect-utvikler

Apples nye kamerteknologi skal visstnok være temmelig sofistikert og benytte dedikerte, infrarøde sender og mottaker produsert av henholdsvis Lumentum og taiwanske Foxconn. Førstnevnte selskap spesialiserer seg blant annet på 3D-avlesning med nærinfrarøde lasere.

Algoritmene som systemet benytter skal være produsert av det israelske selskapet PrimeSense, som Apple kjøpte i 2013. Dette er det samme selskapet som utviklet sensoren i den første utgaven av Microsofts Kinect-kamera.

Ennå er altså ingenting bekreftet fra offisielt hold, men det er gode grunner til å anta at opplysningene er rimelig korrekte basert på analytikerens rulleblad.

(Via Ubergizmo)