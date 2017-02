Det har allerede kommet mange rykter om Apples neste flaggskipmobil, hvorav ett har dreid seg om at neste iPhone skal få en form for ansiktsgjenkjenning. Disse spekulasjonene har nå fått ytterlige vann på mølla, melder blant andre MacRumors.

Analytiker Rod Hall i finans- og analyseselskapet JPMorgan skal nemlig sitte på opplysninger som indikerer at iPhone 8 skal utstyres med en 3D-laserskanner som er i stand til ansiktsgjenkjenning.

Erstatter Touch ID

Ifølge analytikeren vil denne funksjonen erstatte Apples kjente Touch ID-teknologi, som altså skulle innebære at laserskanneren vil kunne brukes til å låse opp telefonen, og til andre aktiviteter som krever autentisering av brukeren.

Ingen hjemknapp, som på denne konsepttegningen av en annen mobil, betyr også ingen Touch ID. I stedet får vi ansiktsskanning, ifølge rykter. Foto: ConceptsiPhone

Opplyningene passer for så vidt godt inn i et av de mest hyppige ryktene om iPhone 8, nemlig at den skal ha heldekkende skjerm og fjerner den fysiske hjemknappen som huser Touch ID-funksjonaliteten.

Ifølge Hall er meningen med den nye løsningen blant annet å fikse problemet med at fingeravtrykkleseren for eksempel ikke fungerer i våte omgivelser, og samtidig skal teknologien gi enda høyere sikkerhet. Laserskanneren skal visstnok også kunne få andre bruksområder, for eksempel utvidet virkelighet, men ikke i begynnelsen.

Kjøpte nettopp ansiktsgjenkjenningsselskap

En opplysning som kan underbygge de nye ryktene er at Apple nylig gikk til anskaffelse av et israelsk selskap som spesialiserer seg på nettopp ansiktsgjenkjenning på mobil, som MacRumors meldte. Selskapet heter RealFace og har en YouTube-kanal med en video som demonstrerer teknologien.

Med tanke på at dette oppkjøpet skjedde relativt nylig, og at den nye iPhone-modellen trolig ikke er så langt unna, er det uvisst om RealFace-teknologien skal integreres i den første, nye iPhone-modellen fra Apple. Under kan du se demonstrasjonsvideoen av teknologien, som for ordens skyld er ett år gammel.

