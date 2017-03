Ryktene rundt nye mobiltelefoner fra Apple svirer igjen for fullt, men ikke alle er enige med hverandre.

For mens den amerikanske avisen Wall Street Journal tror Apple vil skrote dagens Lightning-port til fordel for USB-C, mener analyseselskapet KGI at dette er lite trolig, melder 9to5mac.

Toppmodellen beholder Lightning

Det ryktes om at Apple vurderer å slippe hele tre nye varianter i år; to oppgraderte utgaver av dagens iPhone 7 (trolig 7s og 7s Plus), samt én toppmodell med OLED-skjerm (iPhone 8).

KGI mener at det er stor sannsynlighet for at disse beholder dagens Lightning-port av to grunner. Det ene er kostnaden for lisensieringen av USB-C, og for det andre er USB-porten fysisk større enn dagens Lightning-port.

Altså vil overgangen til en ny port bety at telefonen både blir større og ikke minst dyrere.

Tror heller på raskere opplading

I stedet tror KGI at Apple heller ser nærmere på muligheten for å korte ned på ladetiden av telefonene. For å få ned tiden det tar skal angivelig Apple benytte nye L-formede 2-celle batterier i iPhone 8.

Disse skal leveres av Texas Instruments og Cypress. Hvor mye tid de nye batteriene kan spare deg er dog ikke kjent, og det spekuleres samtidig i om disse batteriene støtter trådløs lading eller ei.

Trolig vil ikke Apple lage noe stort nummer ut av denne endringen skal vi tro KGI, men heller la det skli forbi i det stille.

Ryktene rundt Apples nye telefoner er mange:

(Kilde: 9to5mac)