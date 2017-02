«Alle» gleder seg til AMD slipper sin nye prosessorlinje Ryzen, noe som visstnok vil skje i starten av mars måned.

Nå spekuleres det i at Intel står klar til å utvide sin Kaby Lake-linje med to nye prosessorer: Core i7-7740K og Core i5-7640K. Tidligere i vinter fikk vi en overklokkbar Core i3-modell i form av i3-7350K, så vi vet at Intel ikke er fremmed for å røre ved sitt ellers så stabile og forutsigbare lanseringsregime.

Høyere forbruk

Den antatte Core i7-7740K vil i så fall bli en raskere utgave av i7-7700K, med noe høyere strømforbruk og klokkefrekvens enn denne. Her sier ryktene 100 watt TDP og 100 MHz opp fra 7700K, men en klokkefrekvensøkning på 2,38 prosent er i våre øyne en litt vel knapp grunn til å slippe en ny prosessor.

Med mindre dette da er akkurat det som trengs for å legge seg foran en tilsvarende AMD Ryzen-utgave.

Ryktet om den mulige Core i5-7640K er på den annen side vel så merkelig. Umiddelbart virker denne mer fornuftig, ettersom i5-7600K har mer å gå på enn storebroren 7700K, og sånn sett er det også snakk om en økning på mer logiske 200 MHz med denne.

Det hviskes også om at denne modellen vil ha Hyper-threading. En Core i5 med fire kjerner og åtte tråder høres jo veldig artig ut, men samtidig er det jo dette som i hovedsak skiller Intels nåværende i5- og i7-modeller for stasjonære PC-er. Sånn sett virker dette som langt mer usannsynlig, ettersom en slik i5-7640K omtrent vil ha samme ytelse som en i7-7700K – men til hva som bør være en betydelig lavere pris.

AMD med seks kjerner likevel?

Bilde: Coolaler

Det er ikke mange dagene siden det var snakk om at Ryzen ikke ville by på prosessorvarianter med seks kjerner. Men på det kinesiske nettstedet Coolaler dukket det for noen dager siden opp et angivelig lekket dokument som visstnok avslører hele Ryzen-linja, som da kan by på både fire, seks og åtte kjerner.

Samtidig er det mange diskusjoner rundt hvor autentisk denne informasjonen kan være. Dersom dette lister prosessorer som skal lanseres primo mars, er det også langt flere enn det som er vanlig – da AMD først slapp sin FX «Bulldozer» var det snakk om fire prosessorer, ikke sytten.

Med motstridende rykter er det eneste sikre at AMD fremdeles holder kortene tett til brystet, og vi vil tippe at de uansett ikke har noe spesielt imot all oppmerksomheten rundt den kommende lanseringen.

Forhåpentligvis vil vi snart får noe mer håndfast informasjon rundt alle spekulasjonene om hva AMD har og hva Intel vil svare med.

Nytt AMD-grafikkort er også på vei:

AMD har demonstrert sin GTX 1080-«killer» >>>

(Kilder: TechPowerUp | The Tech Report)