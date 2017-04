Prosessor- og teknologikjempen Intel fremskynder sine to neste prosessorplattformer, skal kilder hos PC-produsentene ha betrodd taiwanske DigiTimes.

Ekstremplattformen «Basin Falls» med Skylake-X- og Kaby Lake-X-prosessorer vil muligens lanseres allerede under årets Computex-messe i Taipei, som i år starter opp den 30. mai.

I så fall vil nye ekstremprosessorer avdukes ganske nøyaktig ett år etter Broadwell-E, som er det heftigste Intel tilbyr privatmarkedet i dag.

Dette skal være Intels opprinnelige lanseringsplan.

Videre er det snakk om at lanseringen av Coffee Lake – plattformen som med tiden skal ta over det stasjonære markedet etter dagens Kaby Lake og trolig vil by på seks kjerner – skal flyttes fra januar 2018 til tidlig høst 2017.

At Intel fremskynder lanseringsplanene sine med mange måneder ikke ikke hverdags – de siste årene har det som regel gått den andre veien.

En Ryzen-effekt?

At AMDs nye AM4-plattform og Ryzen-prosessorer har hatt en effekt på Intels taktskifte kan vi ikke si sikkert, men det ville vært merkelig om ikke åttekjernet ytelse til «halv pris» skulle gå upåaktet hen.

Det bør i hvert fall ikke ha gjort det hos forbrukerne.

Så i stedet for å sette ned prisene direkte på eksisterende produkter ser det ut til at Intel heller satser på å komme tidligere på markedet med sine nye plattformer.

Dette vil gi dem muligheten til å både få på plass bedre ytelse og justere prislappene på en langt mer subtil måte.

Slik blir kanskje Basin Falls og Coffee Lake

Det første nye vi venter oss fra Intel blir altså ekstremplattformen Basin Falls, som det ryktes vil by på Skylake-X-prosessorer med det samme strømforbruket og like mange kjerner som dagens Broadwell-E-prosessorer. Det vil si 140 watt TDP og utgaver på 6-, 8- og 10 kjerner.

I tillegg får vi trolig en firekjernet Kaby Lake-X-serie med TDP på rundt 112 watt.

Coffee Lake – som vi altså muligens får se allerede på den andre siden av sommeren – er et litt større mysterium, men her ryktes det altså om utgaver med opptil seks kjerner.

Videre er det klart at vi fremdeles snakker om en 14-nanometers prosessor, noe som forteller om utfordringene CPU-produsentene har ved overgangen til 10 nanometer.

Og AMD? De har tydeligvis ingen planer om å hvile på laubærene, ettersom de visstnok har både 12- og 16-kjernede utgaver av Ryzen på gang.

Uansett ser det ut til at 2017 vil fortsette å by på mye spenning i prosessormarkedet.

