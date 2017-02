Det er mye spennende som skal lanseres på mobilfronten fremover, og én av modellene vi nå har fått mye håndfast ryktemateriale på er LGs kommende toppmodell, LG G6.

Vi har allerede sett en del bilder, men her har vi forsøkt å samle opp rubbel og bit av de mest interessante bildene som finnes, da hovedsakelig «ekte» bilder (altså ikke av datagenererte enheter).

Som vi skrev tidligere i denne oppsummeringssaken, har LG selv bekreftet at de går bort fra den spesielle modul-løsningen de presenterte med LG G5. Dette var en både lite funksjonell og lite vel, utbredt, løsning, som ikke helt uventet ser ut til å få et like lite langvarig liv. I stedet vil de satse på «...de viktigste egenskapene forbrukerne etterspør...», hva nå enn det måtte være.

2017 står i designets tegn

Kanskje er det design? For er det én ting Samsung har bevist de to siste årene med sin S6- og S7-serie, er det at design virkelig kan løfte en telefon til nye høyder. Fra å levere et av de kjedeligste og kjipeste designene på markedet med Galaxy S5, har de gått til å lage rene smykkegjenstander nå.

Dette reflekteres naturligvis også på salgstall, og det er kanskje denne kaka LG nå ønsker å kare til seg en bit av. Det eneste offisielle bildet som har blitt lekket, av The Verge, viser nemlig at LG G6 vil bli en svært linjelekker sak:

Dette bildet skal visstnok være offisielt. Foto: The Verge/LG

Det mest iøyenfallende er uten tvil skjermen, som har kraftige avrundinger i hjørnene. Rammene er også helt minimale, og gir plass det som antas å være en velvoksen skjerm på 5,7 tommer – med det svært utradisjonelle aspektet 2:1. Dette gir da altså en oppløsning på 2 880 x 1 440 piksler, og en litt mer avlang skjerm.

Dette vil naturligvis gi telefonen noen lange blikk, men også resten av designet ser ut til å være svært linjelekkert. Vi har fått en rekke bilder servert av den koreanske siden underKG, der telefonen vises frem i all sin prakt og fra alle sider:

Hele fronten i all dens glorie. Foto: underKG@YouTube/Tek.no, montasje

Bildene viser også både toppen og bunnen, og om vi i et øyeblikk legger all journalistisk tvil til side kunne vi nå nesten konkludert med at hodetelefoninngangen lever videre – samt at en USB Type-C-inngang blir å finne i bunnen:

Toppen og bunnen av telefonen. Foto: underKG@YouTube/Tek.no, montasje

Et par av de andre bildene viser kameraløsningen, samt siden. Det blir utvilsomt et nokså firkantet metalldesign i år, men det ser da også svært solid og lekkert ut. På samme måte som Galaxy S7-serien til Samsung ser også baksiden ut til å være avrundet mot kantene – noe som gjør telefonen langt mer behagelig i hånden.

Baksiden og siden. Foto: underKG@YouTube/Tek.no, montasje

Enda en lekkasje, denne gangen med LGs nye skjermtema

Midt mens vi var i gang med å skrive denne saken, kom det dessuten enda en lekkasje fra AndroidPure – der skjermen faktisk vises påslått. Her ser vi tydelig de avrundede hjørnene, og den mer avlange skjermen. Rammen i bunnen ser noe tykkere ut enn den i toppen, men det er stadig svært minimalt med unødvendig dødvekt her.

Foto: AndroidPure

Foto: AndroidPure

Bildene virker å stamme fra en produsent av telefondeksler, og denne gangen til LG G6. Det er imidlertid et gjennomsiktig deksel som vises, så alle detaljer kommer tydelig frem.

Av skjermen ser vi at LG fortsetter med sitt pastell-grensesnitt, men nå går over til noe som ligner mer på det vi har sett i Googles eget Material-design rent stilmessig.

Ellers bekreftes det meste vi har sett tidligere: strømknapp og fingeravtrykksleser bak, samt den doble kameraløsningen over. Kameraet ser nå ut til å ikke bygge noe ut av telefonen, i motsetning til hos LG G5.

Foto: AndroidPure

Også LG G6-logoen på baksiden synes, og bildene etterlater i det hele tatt liten tvil om at det vi nå ser er en endelig modell. Her er også baksiden i børstet, matt aluminium.

Lekkede bilder og prototyper

Det er også lekket en rekke, vel, mindre profesjonelle bilder, deriblant et bilde som ser ut til å avsløre at LG følger i Apples fotspor og skal gi oss en aldri så liten fingeravtrykksmagnet.

Jepp, vi snakker om den såkalte «Jet Black»-finishen, som på mer normalt språk også kalles pianolakk. Det er Business Insider som melder om det lekkede bildet. Resultatet er utvilsomt lekkert, men også svært, svært utsatt for fingermerker og skitt:

Dette skal være en prototype. Foto: Business Insider/Tek.no, montajse

Tidligere prototyper vi har sett har sett ganske annerledes ut, har hatt matte metallbaksider. Dette står også i kontrast til ikke bare pianolakken, men også til den børstede aluminiumen vi så i bildene fra underKG.

Disse bildene viser imidlertid også noe som helt tydelig ikke er en ferdig mobiltelefon, og den mangler også de avrundede hjørnene på skjermen. Dermed er det nok neppe slik den endelige telefonen vil se ut, men om det vil komme en versjon med matt finish er jo stadig mulig.

Uansett: her er alle bildene av prototypen, lekket fra Droid Life:

Dette skal være en tidlig prototype av telefonen, her uten skjermen med de avrundede hjørnene. Foto: Droid-life/Tek.no, montasje

Hvordan blir telefonen utstyrt på innsiden?

Det sies at LG G6 blir vanntett og støtsikker, som den første i G-serien. På innsiden venter vi at spesifikasjonene blir nogenlunde slik (med forbehold om at dette ikke er bekreftet av LG selv):

Nåværende toppmodell, LG G5, var LGs første metalltelefon. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Prosessor : Qualcomm Snapdragon 821

: Qualcomm Snapdragon 821 Batteri : 2 800 – 3 000 mAh (?), ikke uttagbart

: 2 800 – 3 000 mAh (?), ikke uttagbart Minne (RAM) : 4 – 6 GB (?)

: 4 – 6 GB (?) Lagringsplass : 32 GB + minnekort

: 32 GB + minnekort Kamera : sannsynligvis samme, doble løsning som for LG G5. Flere megapiksler?

: sannsynligvis samme, doble løsning som for LG G5. Flere megapiksler? Teknologi: irisskanner, fingeravtrykksleser, USB Type-C, superrask trådløs lading

Grunnen til at den splitter nye Snapdragon 835-brikken etter alt å dømme ikke vil bli å se her, er at Samsung ser ut til å støvsuge markedet for disse til sin egen toppmodell.

LG har bekreftet en lanseringsdato. Foto: LG

Der vi har satt et spørsmålstegn (?) etter spesifikasjonene, verserer det rett og slett så mange forskjellige antagelser at det ikke er mulig å velge noe som mer sannsynlig. Men med tanke på at de fleste telefoner i denne klassen allerede nå har minst 4 GB minne, vil nok dette tallet gå opp noe.

LG skal dessuten høyst sannsynlig bygge inn en ny form for trådløs hurtiglading, noe vi hittil ikke har sett.

Telefonen lanseres etter alt å dømme den 26. februar på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona, noe LG selv har sørget for å avsløre i bildet til høyre.

Samsung har allerede lansert nye vanntette mobiler i 2017:

