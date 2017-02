Da Google omsider lanserte sin første «egne» mobiltelefon Pixel ble det som ventet en ganske påkostet modell plassert i det øvre sjikt. Nå ser det imidlertid ut til at det snart vil bli mulig å anskaffe en Pixel-telefon som gjør betydelig mindre innhugg i lommeboken.

Nettstedet 9to5google har vært i kontakt med kilder som kunne dele noen nye opplysninger om den neste Pixel-generasjonen. Ifølge kildene planlegger Google både en budsjettutgave og en enda dyrere utgave av Pixel-telefonen.

50 dollar mer for Pixel 2

Flere ulike prototyper av budsjettutgaven, som har fått det interne kallenavnet Pixel 2B, skal være under testing for øyeblikket. Modellen vil altså få svakere maskinvare og skal visstnok bli betydelig rimeligere, uten at det foreligger flere detaljer rundt prisforskjellen.

Google Pixel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg til denne kunne de anonyme kildene også fortelle at Google jobber med en oppfølger til de vanlige Pixel-telefonene, Pixel 2. Denne vil visstnok bli merkbart dyrere enn de eksisterende modellene, nærmere bestemt minst 50 dollar dyrere.

Bedre kamera

Pixel 2 skal ellers ha et stort fokus på kameraet, akkurat som på den nåværende generasjonen. I praksis skal dette innebære at Google prøver å få skikkelig dreisen på fotografering i lav belysning med den neste Pixel-modellen.

Kameraet vil angivelig ikke komme med et stort antall megapiksler, men skal kompensere for dette gjennom andre funksjoner. Utover dette foreligger det ennå ingen flere detaljer om neste Pixel-generasjon, som ennå skal være i en tidlig utviklingsfase.

