Samsungs neste toppmodell, Galaxy S8, blir etter alt å dømme avduket den 29. mars, men det mangler ikke på hverken rykter eller bilder av mobilen allerede nå. Frem til nå har vi allerede fått på plass en rekke sannsynlige detaljer omkring telefonen, blant annet at fingeravtrykssleseren kan bli plassert på baksiden – samt at skjermen får et nytt, høyere format enn i dag.

Nå har det imidlertid dukket opp et hittil siste rykte, der Samsung ser ut til å gå rett i strupen på Sony og deres nye Xperia XZ Premium. Ifølge GSMArena skal kameraet i Galaxy S8 nemlig være utstyrt med ekstra DRAM, som skal fungere som mellomlagring.

Annen løsningen enn Sony

Slik ser Sonys Xperia XZ Premium ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På samme måte som Xperia XZ skal man dermed kunne lagre korte videosnutter med ekstremt mange bilder per sekund (fps), nærmere bestemt 1 000 fps i dette tilfellet. Dette er et bittelite hakk over det Sony lover; XZ Premium klarer «bare» 940 fps. Begge løsningene skal imidlertid ha det til felles at de vil gi deg muligheten til å lage ekstrem saktevideo på en måte ingen andre mobiler på markedet kan. Om Samsung klarer på matche Sonys videooppløsning på 720p er imidlertid ikke nevnt.

Sonys løsning hviler tungt på selskapets egenutviklede IMX400-brikke, hvor de har bygget inn lagringsminne direkte i kamerabrikken, men ifølge den opprinnelige, koreanske kilden skal ikke Samsung benytte seg av samme løsning.

Den samme kilden nevner også at Samsung holder oppløsningen på baksiden på 12 megapiksler og 8 megapiksler på fremsiden, men legger til et ekstra, mindre 3,7 megapikslers frontkamera. Sistnevnte skal imidlertid kun hjelpe til med iris-gjenkjenningen telefonen er ryktet å komme med.

(Kilde: GSMArena, news.Naver)