En av de telefonene mange går å venter på er Samsungs nye Galaxy S8-modell. I natt lekket den anerkjente ryktemakeren Evan Blass (evleaks) via sin Twitterkonto det som angivelig skal være et produktbilde av den kommende toppmodellen.

Det har i den siste tiden vært en rekke nettsteder som har lekket bilder av det som skal være nye S8-modellen. Det som taler til Evleaks fordel er at han ved en rekke tidligere tilfeller har truffet spikeren på hodet når det gjelder å avsløre kommende mobiltelefoner.

Dette mener Evan Blass er Samsung Galaxy S8 Foto: Evan Blass / Twitter

Hjemknappen er borte

Om dette bildet som Blass nå har lagt ut stemmer, ser vi at Galaxy S8 får en rekke kosmetiske endringer versus dagens S7-modell. Blant annet er områdene under og over selve skjermen blitt langt mindre.

En av grunnene til at området under skjermen har krympet, er at den fysiske hjem-knappen ser ut til å være en saga blott. Rykter skal ha det til at en eventuell fingeravtrykksleser er lagt til baksiden av enheten.

Samtidig ser vi at oversiden ikke har noen Samsung-logo, noe som stemmer overens med tidligere bilder som er lekket. Utover dette er det ventet at telefonen kommer i to størrelser; 5,8 eller 6,2 tommer, og at de også vil huse Qualcomms nyeste Snapdragon-brikke.

29. mars får vi svaret

Mye kan tyde på at Galaxy S8 blir en av de aller mest populære telefonene på markedet i år, og hvilke spekulasjoner og rykter som stemmer vil bli avslørt den 29. mars.

Under den pågående messen i Barcelona (Mobile World Congress) bekreftet nemlig Samsung at datoen for lanseringen var satt. Tek vil naturligvis dekke denne begivenheten.

