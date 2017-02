Både før og etter at Samsung indirekte bekreftet Galaxy S8 i oktober har det strømmet inn rykter og mer eller mindre troverdige lekkasjer om den etterlengtede mobilen.

Dette skal være Galaxy S8 eller S8 Plus. Legg merke til den tynne skjermrammen. Foto: Baidu

De siste dagene har det som skal være nye bilder av Galaxy S8 begynt å sirkulere på verdensveven. De nye bildene ble lagt ut på den kinesiske nettsiden Baidu, et nettsted som også tidligere har vist seg å servere korrekt informasjon om en rekke mobiler før den offisielle avdukingen.

Skjermen strekker seg så langt ut at Samsung ikke virker å ha fått plass til logoen på fremsiden av telefonen. Bilde: Baidu

Troverdig kilde

Det som gjør ryktet troverdig er likheten mellom de nye bildene og bildelekkasjen fra et par uker tilbake. Her sees tydelig det nye designet med en langt tynnere ramme enn tidligere. Om bildene viser en S8 eller S8 plus er usikkert, men det ser ut til at skjermen er kurvet i kantene, slik som for S7 Edge. Tidligere er det hevdet at S8 kun vil komme i varianter med kurvet skjerm.

Mens vi denne gang får se den angivelige telefonen ute og i bruk, skal også baksiden ha vært på kamera, da lekket via den kjente ryktemakeren Evan Blass.

Dette har lekket tidligere

Det er ryktet at S8 vil få biometrisk innlogging. Vi ser tydelig kameraet oppe i høyre hjørne. Foto: Baidu

Samsung Galaxy S8 er ventet å komme i de to størrelsene 5,8 og 6,2 tommer og ha QHD-oppløsning og Super AMOLED-paneler. Telefonene vil trolig by på Qualcomms nye Snapdragon 835-brikker, i tillegg til Samsungs egne Exynos-brikker.

Øvrige, antatte spesifikasjoner omfatter 4 GB minne og 64 GB lagringsplass som kan utvides med 256 GB via microSD, USB Type-C og kameraer på 12 og 8 megapiksler som ikke er være radikalt forskjellige fra S7-kameraene. Iris-skanner skal være på plass ved siden av frontkameraene.

Ifølge et tidligere rykte fra en nå fjernet artikkel hos SamMobile skal Samsung etter sigende offisielt kunngjøre Galaxy S8 på et spesielt arrangement den 29. mars, men dette er på ingen måte bekreftet ennå.

Ifølge en lekkasje fra en Ukrainsk teleforhandler skal prisen for S8 og S8 Plus ligge på henholdsvis 8000 og 8900 kroner omregnet fra ukrainske hryvnja. Altså ligger det an til at S8-generasjonen blir dyrere enn S7-generasjonen var ved lansering.

Koble til mus og tastatur:

Galaxy S8 skal kunne fungere som en stasjonær Android-PC »

(Kilde: Baidu)