AMDs nye prosessorgenerasjon, Ryzen, nærmer seg med stormskritt. Det er ikke minst de mange ryktene som nå når internett et sikkert tegn på. Prosessorene skal etter planen lanseres i mars, og nå skal prisene for de nye toppmodellene være lekket.

Det er den ganske ukjente nettbutikken ShopBLT som nå har listet tre av de tidligere ryktede Ryzen-toppmodellene i sitt sortiment, med pris.

Inntil 490 dollar for toppmodellen

Med forbehold om at prisene er til å stole på, har vi f ørst flaggskipet, Ryzen R7-1800X . Denne planlegger nettbutikken å selge for 490 dollar, dog uten medfølgende kjøler.

Dernest følger Ryzen R7-1700X til 382 dollar, også denne uten medfølgende kjøler i boksen.

Til slutt finner vi Ryzen R7-1700 til 317 dollar inkludert prosessorkjøler.

Det er høyst usikkert om disse prisene stemmer, ei heller hvorvidt de kan oversettes direkte til norske kroner ved hjelp av vekslingskursen, men om du snuser på et Ryzen-oppsett bør du nok sette av inntil 5500 kroner til høvding-prosessoren for å være på den sikre siden.

Alle prosessorene byr på åtte kjerner, men der flaggskipet R7-1800X og R7-1700X har en TDP på 95 watt, får R7-1700 en lavere TDP på 65 watt.

Prisen oser av selvtillit

Prisingen av de nye prosessorene oser av selvtillit fra AMD, der særlig den heftigste legger seg godt over Intels nåværende toppmodell i Kaby Lake-serien, den firekjernede Core i7-7700K. Dette er en prosessor som ifølge Prisguide.no går over disk for omtrent 3600 kroner. Ryzen R7-1700 prises langt lavere enn dette, men høyere enn Intels Core i5-7600K igjen, til omtrent 2600 kroner ifølge Prisguide.

AMDs nye prosessorer bør yte godt for å forsvare prisen, men så er også dette noe AMD har lovet at de vil gjøre, med 40 prosent høyere ytelse per klokkesyklus enn dagens raskeste Excavator-prosessorkjerner.

Skjelver Intel i buksene?

Dette er AMDs Ryzen

Foto: AMD

AMD Ryzen, tidligere kjent under kodenavn «Summit Ridge», er utstyrt med opptil 8 Zen-kjerner som tilsammen kan takle 16 tråder. Den er bygd på 14 nanometers prosess og er rettet mot entusiastmarkedet – et marked Intel, som ikke planlegger åtte-kjernede prosessorer utenfor ekstrem-serien deres før i 2018 – har hatt i sin hule hånd i flere år.

Av teknologi i Ryzen finner vi noe AMD kaller «SenseMI Technology», som igjen består av enkeltdeler med fokus på slikt som strømforsyning, klokkefrekvenser og teknikker for å forutse hva slags arbeidsbelastninger som kommer. Du kan lese mer om disse teknologiene i denne saken.

(Kilder: ShopBLT via Tech Powerup)

