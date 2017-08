Med en iPhone-lansering bare en måned unna er det ikke rart at nettet flommer over av iPhone 8-rykter. I dag dukket det opp både bilder og en video av det som skal være en «iPhone 8-dummy» – altså en ikke-fungerende modell av den kommende mobilen, som skal være sendt ut av til dekselprodusenter som referanse.

Denne dummyen havnet imidlertid til slutt hos det tyske teknologinettstedet Giga.de, som ikke ventet med å dele funnet sitt med resten av Internett.

iPhone 7 Plus til venstre (5,5 tommer skjerm) , iPhone 8 dummy til høyre (5,8 tommer skjerm) Foto: Ben Miller

Større skjerm enn iPhone 7 Plus

Dette bildet lekket tidligere i uken fra den beryktede lekkeren Evan Blass. Foto: Evan Blass

Bildene og videoene bekrefter nok en gang det vi allerede har hørt og sett: Skjermen til iPhone 8 vil strekke seg over nesten hele framsiden, med bare en tynn ramme rundt alle kantene. På toppen er det et lite innhugg i skjermen, hvor frontkamera og angivelig en ansiktscanner er plassert.

Noen rykter vil ha det til at iPhone 8 ikke vil ha noen fingeravtrykksleser, og i stedet bruker en avansert ansiktsscanner kalt Pearl ID for å gjenkjenne brukeren. Andre rykter hevder imidlertid at det kommende flaggskipet vil få en fingeravtrykksleser innebygd i skjermen. Slik teknologi finnes allerede, så det er ikke helt utenkelig.

Fra hjørne til hjørne måler den nye iPhone 8-skjermen 5,8 tommer, til tross for at selve mobilen såvidt er større enn dagens iPhone 7-modell med en 4,7-tommers skjerm. Det er også større enn skjermen til iPhone 7 Plus på 5,5 tommer.

Bakside i glass

For å kunne støtte trådløs lading er metallbaksiden til dagens iPhoner byttet ut med glass på iPhone 8, akkurat som vi kjenner det fra Samsungs Galaxy-serie.

Bildene av dummy-versjonen av iPhone 8 viser en hvit ramme rundt skjermen, men nettstedet 9to5Mac skriver at fargen trolig vil være svart i den endelige versjonen. Dette for å gjøre overgangen til kantene mer sømløs.

Det tror også designeren Geskin, som la ut følgende bilde på Twitter:

Slik tror designeren Geskin at iPhone 8 vil se ut.

I tillegg til en iPhone 8 med en diger kant-til-kant-skjerm er det ventet at Apple også vil slippe en iPhone 7S og iPhone 7 Plus. Disse vil angivelig se nesten identiske ut med dagens modeller på framsiden, men ha glass i stedet for metall på baksiden, slik at de kan lades trådløst.