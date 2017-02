En av mobillanseringene det utvilsomt knytter seg mest spenning til i løpet av 2017, er Samsungs kommende Galaxy S8-portefølje. Både 2015-modellene Galaxy S6, S6 Edge og S6 Edge+ og ikke minst fjorårets Galaxy S7 og Galaxy S7 Edge var enorme suksesser – så hva kan Samsung nå gjøre for å toppe det hele?

Dette bildet skal vise frontglasset på Galaxy S8. Foto: Twitter

Vel, det er muligens blitt litt klarere nå, takket være en lekkasje på den kinesiske mikrobloggtjenesten Weibo, ifølge BGR.

Bildet viser bunnen av en telefon med ekstremt tynn bunnramme, som ligner svært, svært mye på tidligere lekkede bilder av det som skulle være frontglasset på ikke bare én, men to Galaxy S8-modeller.

Første bilde av en fungerende telefon

Trykk på bildet for full størrelse. Foto: Weibo

Ok, vi har kanskje sett det som angivelig skal være bilder av en av Galaxy S8-utgavene allerede – eller i det minste en prototype. Derimot er bildet vi nå har fått servert det første som viser en fungerende telefon med påslått skjerm, noe som også gir oss noen viktige hint angående designvalg.

Dette bildet viser angivelig en protoype av Galaxy S8. Foto: Twitter/Evan Blass

For det første er altså bunnrammen svært liten, og fysiske og kapasitive knapper utenfor skjermen er en saga blott. For det andre ser Samsung ut til å benytte seg av avrundede skjermhjørner, akkurat som LG ser ut til å planlegge for sin LG G6.

Resultatet er griselekkert, og lar produsenten skvise inn betydelig mer skjerm på et mindre eller like stort område som før. Det er da også spekulert i at Samsung med Galaxy S8 vil øke skjermstørrelsene en god del, men det er ikke dermed sagt at den fysiske størrelsen også vil øke rent automatisk.

Også disse konseptskissene viser en hodetelefoninngang. Foto: @OnLeaks/@GearIndia

Nedenfor rammen får vi også et glimt av bunnen, som ser ut til å arve mye av utseendet til den nåværende Galaxy S7-generasjonen. Her finner du da også både høyttaler, USB Type-C (som S7 aldri fikk) og – hold pusten – en hodetelefoninngang.

Dersom bildet faktisk viser seg å være sant er det altså ingen grunn til å bekymre seg for å måtte investere i nye hodetelefoner om du går til innkjøp av Samsungs nye lekkerbiskener.

Blir kanskje tykkere enn Galaxy S7

Ifølge disse digitale plantegningene skal Galaxy S8 bli bittelitt tykkere enn S7. Foto: @Onleaks

En annen lekkasje, fra Twitter-brukeren @Onleaks, viser en annen interessant detalj: Galaxy S8 ser muligens ut til å bli tykkere enn sin forgjenger. 8 millimeter mot 7,9, for å være helt nøyaktig. Dette kommer frem av flere bilder, som sammenligner den kansellerte Galaxy Note 7, Galaxy S8 og den eksisterende Galaxy S7 Edge.

Lekket sammenligning av Note 7, Galaxy S8 og Galaxy S7. Foto: @Onleaks

Hva den ekstra tykkelsen er for vites ikke, men kanskje for å få plass til et større batteri?

Det er i alle fall lov til å håpe – selv om batteritiden på dagens generasjon i seg selv imponerer.

Lanseres i slutten av mars

Hva så med lanseringsdato, spesifikasjoner og pris? Vel, for å ta det første først: telefonen forventes lansert den 29. mars, men når den kommer i salg vites ikke.

Det kan virke trolig at disse konseptskissene treffer nokså nært det Samsung faktisk lanserer. Foto: @Onleaks

På spesifikasjonssiden spekuleres det i at det vil komme to skjermstørrelser: 5,8 og solide 6,2 tommer. Begge skal etter sigende få QHD-oppløsning (2 560 x 1 440 piksler) og Super AMOLED-paneler. Begge telefonene skal til forandring nå få kurvede skjermer, men om en flat modell også kommer som supplement vites ikke.

På innsiden vil telefonene kunne by på Qualcomms nye Snapdragon 835-brikker, unntatt i enkelte regioner der Samsung høyst sannsynlig vil benytte sine egne Exynos-brikker – akkurat som de tidligere har gjort.

Og prisen? Jo, den forventes å legge seg mellom 7 000 og 8 000 kroner. Ganske dyrt, men fortsatt langt fra like dyrt som for eksempel Apples dyreste iPhone-modeller.

The Guardian mener å vite at øvrige spesifikasjoner omfatter 4 GB minne og 64 GB lagringsplass, som naturligvis kan utvides med minnekort.

Her synes fingeravtrykksleseren godt. Foto: @OnLeaks/@GearIndia

Kameraene skal bli på 12 og 8 megapiksler og ikke være radikalt forskjellige fra S7-kameraene.

Fronten vil imidlertid få en såkalt iris-skanner, som lar deg logge inn biometrisk uten fingeravtrykk. Dette kan veie opp for den potensielt eneste store design-risikoen her: plasseringen av fingeravtrykksleseren på baksiden.

Norsk pris og tilgjengelighet vites ikke.

Det er ikke bare Samsung som er utsatt for lekkasjer:

RYKTE: Dette kan være LG G6-designet »

(Kilde: GSMArena, MySmartPrice, Twitter, BGR, Forbes)