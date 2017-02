For snart tre måneder siden skrev vi om en rekke lekkede bilder av det som kunne se ut til å være den kinesiske mobilprodusenten Huaweis neste toppmodellserie. Vi snakker om P10-familien, som skal ta over stafettpinnen etter dagens svært suksessfulle P9-serie.

Det er ingen liten stafettpinne å ta over, spesielt ikke i et år der både Apple og Samsung forventes å lansere telefoner med nær sagt heldekkende skjermer og designmessig revolusjonerende endringer.

Baksiden har ikke lenger noen fingeravtrykksleser. Foto: 91mobiles.com

Nå har enda et knippe nye bilder lekket ut, anført av en video fra nettstedet 91mobiles. I videoen og på bildene vises en telefon som ligner sterkt på det vi antok var Plus-modellen i den forrige lekkasjen, med en hjemknapp nederst på fremsiden. Det antas at en fingeravtrykksleser også skjuler seg her, der den før befant seg på baksiden.

Resten av designet både skiller seg fra og ligner på de tidligere lekkasjene. Først og fremst skiller den nye konseptmodellen vi nå ser seg ut ved at rammene ikke er spesielt tynne – noe som om det stemmer er ganske oppsiktsvekkende.

Pent design – og litt Pixel-aktig?

Fingeravtrykksleser og hjemknapp nederst. Foto: 91mobiles.com

Tynne rammer ser nemlig ut til å være det store nye i 2017, etter at Xiaomi satte standarden med sin imponerende og nesten totalt rammeløse Mi Mix. Dermed virker det noe usannsynlig at Huawei skal lansere en slik telefon som sitt flaggskip.

Det kan imidlertid hende at vi her får en forsmak på det generelle designet, og da spesielt hvordan baksiden blir seende ut.

I motsetning til på de forrige bildene er baksiden her laget av metall, og kroppsformen en unibody-variant. Tidligere er det glassvarianter som har blitt presentert.

Den doble kameraløsningen er stadig på plass, sammen med en tvillingblits og – nytt av året – det som ser ut til å være laserfokus. Det vorder godt for bildeknipsingen – spesielt hva angår skarphet.

Vi har for øvrig fått bekreftet fra Huawei selv på twitter at fargene på den nye telefonen vil bli gull, blå og grønn. Twitter-meldingen kan du se her, eller i innbygget over. Hele designet kan du se i videoen under:

Heftige spesifikasjoner

Designet har vi nå en god pekepinn på, men innmaten er alltid et stort usikkerhetsmoment. I en tidligere lekkasje vi har omtalt her fikk vi en liste med foreløpige spesifikasjoner, og kombinert med nye opplysninger kan vi sammenfatte en midlertidig liste for Plus-modellen:

Den doble kameraløsningen bak ser ut til å være beholdt. Foto: 91mobiles.com Skjerm : 5,5 tommer, 2560 x 1440 piksler

: 5,5 tommer, 2560 x 1440 piksler Prosessor : Kirin 960 m/8 Cortex A53-kjerner @ 2,3 GHz + Mali G-71 GPU

: Kirin 960 m/8 Cortex A53-kjerner @ 2,3 GHz + Mali G-71 GPU Minne (RAM) : 6 GB

: 6 GB Lagringsplass : Opptil 256 GB innebygget

: Opptil 256 GB innebygget Kamera : 2x 12 megapiksler + 8 megapiksler

: 2x 12 megapiksler + 8 megapiksler Programvare: Android 7.0 Nougat + EMUI

Rammene ser nokså tykke ut. Foto: 91mobiles.com

Den «vanlige» P10-modellen vil sannsynligvis være noe enklere utstyrt, med en 5,2-tommers skjerm og for det meste 4 GB minne. Det snakkes også om 6 GB minne her, men da kun for de største (og dermed dyreste) lagringsvariantene. Om Plus-modellen får et lignende oppsett vites ikke sikkert, men det virker mindre sannsynlig.

P10 skal også angivelig ha størrelsen 145,5 x 69,5 x 7,35 millimeter.

Både utseende og spesifikasjoner vil sannsynligvis bli endelig avslørt sent i mars eller tidlig i april, da Huawei har for vane å lansere sine nye modeller.

Og som alltid: ta alle rykter med en stor klype salt.

Fikk du ikke med deg testen av Huaweis råeste, Mate 9 Pro?

TEST: Slik går det når Huawei skal lage luksusmobil »

(Kilder: 91mobiles, PhoneArena, @Onleaks, GSMArena, Huawei/Twitter)