Apple har nå fått publisert et patent som viser tegninger av en brettbar mobil hos United States Patent And Trademark Office (USPTO). Det kan tyde på at selskapet forbereder seg på en iPhone du kan brette opp til en slags iPad, melder LetsGoDigital.

Brettbare mobiler ser ut til å bli en kommende trend i 2019, hvor det trolig kun er dager til før vi får se flere produsenter som slipper sine første modeller – når Mobile World Congress (MWC) dras i gang neste uke.

Under årets CES-messe fikk vi dessuten prøve verdens første brettbare mobil:

Se video av mobilen her »

Ramme fri?

Her er den første siden av patentet som er publisert. Som du ser, er det ikke tegnet inn noen rammer. Foto: Skjermdump fra USPTO

Den nederlandske nettsiden har lastet opp patentet fra Apple, og det viser en rekke skisser av det som skal være en brettbar mobiltelefon. Og noe av det spesielle med tegningen er at det ikke er tegnet inn noen form for rammer rundt selve skjermen.

Det er også en rekke beskrivelser av hengslet som skal brukes i telefonen, og tegningene viser at telefonen skal kunne brettes begge veier.

Altså at du skal kunne brette den ut slik at du har et slags nettbrett, brette den sammen med skjermen ut slik at du får en mer telefon-liggende utforming, eller lukke mobilen helt slik at skjermen er beskyttet når du legger telefonen i lommen.

Kommer neppe i år?

LetsGoDigital har laget sin egen tegning av hvordan de tror en eventuell brettbar iPhone vil se ut. Foto: LetsGoDigital

Både Samsung og Huawei er ventet å komme med brettbare mobiler i løpet av året. Førstnevnte ga oss allerede på tampen av 2018 en smakebit på hvordan den nye modellen ville bli seende ut.

Apple på sin side holder som vanlig kortene tett til brystet, og det blir enn så lenge vill gjetting om de vil trekke en brettbar mobil opp av hatten i år eller ikke.

I så fall vil det trolig skje på høsten, da selskapet har hatt for vane å lansere nye mobiltelefoner.

Men, om de vil ha en helt rammefri skjerm på en brettbar iPhone, tror vi nok dette lar vente på seg mer enn ut året.

Huawei er ventet å komme med en brettbar mobil:

Se de første bildene av hvordan den kan bli seende ut her »

(Kilde: LetsGoDigital)