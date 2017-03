AMD er på krigsstien med sine nye prosessorgenerasjon. Nå ser det ut til at nye og rimeligere prosessorer er på vei inn i butikkhyllene. Den nye serien skal angivelig hete Ryzen 5, skriver svenske Sweclockers, som referer til en nyhetssak på nettstedet Guru3D.

Fra før har produsentene allerede sluppet sin toppserie Ryzen 7, hvor blant annet Ryzen 7 1800X gjorde en god figur på vår testbenk. Mens toppmodellen kan by på hele åtte kjerner, er det ventet at Ryzen 5 vil komme i utgaver på fire og seks kjerner.

Kommer allerede 11. april

Ifølge den svenske nettsiden skal det totalt være snakk om fire nye modeller som alle hører til den nye Ryzen 5-serien. Prismessig blir disse en god del rimeligere enn dagens Ryzen 7-prosessorer, som i skrivende øyeblikk starter rundt 3500 kroner.

Modeller og pris:

AMD Ryzen 5 1600X (seks kjerner): 249 dollar

AMD Ryzen 5 1600 (seks kjerner): 219 dollar

AMD Ryzen 5 1500X (fire kjerner): 189 dollar

AMD Ryzen 4 1400 (fire kjerner): 169 dollar

Alle konkurrerer mot Intels varianter

Som den svenske nettsiden poengterer, så legger for eksempel Ryzen 5 1600X seg omtrent likt i pris med Intels firekjernede Core i5-7600K. AMDs kandidat skal angivelig ha en klokkefrekvens på 3,6 GHz, med mulighet for å nå hele 4,0 GHz med turbo-funksjon.

Modellen under, altså Ryzen 5 1600, vil få en klokkefrekvens som ligger 400 MHz under 1600X-modellen, og vil snarere konkurrere mot Intels Core i5-7600.

Av de firekjernede modellene til AMD så er det Ryzen 5 1500X som ser ut til å bli den hvasseste. Her får du en klokkefrekvens på 3,5 GHz, med mulighet for å øke den til 3,7 GHz ved hjelp av turbofunksjonen. Her poengterer Sweclockers at Intels motkandidat åpenbart vil være Core i5-7500.

Den enkleste modellen, Ryzen 5 1400, får en klokkefrekvens mellom 3,2 og 3,4 GHz, og vil med det være noe å bryne seg på for Intels tokjernede Core i3-7350K.

Nøyaktige detaljer om mengden L3-cacheminne, eller hvor mye varme disse nye modellene vil gi fra seg (TDP), skriver ikke Sweclockers noe om.

Men med tanke på hvordan Ryzen-prosessorene er bygd opp av CCX-moduler, kan vi forvente oss 19 MB L2+L3-cache for sekskjernerne og 10 MB av det samme for firekjernerne. Vi snakker vel også om en TDP av størrelselsorden 65 watt, muligens enda lavere for Ryzen 5 1400.

Sjekk testen av AMDs nye toppmodell:

Her får du rikelig med krefter til en billigere penge »

(Kilde: Sweclockers)