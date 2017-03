Ifølge blant annet svenske Sweclockers forventes det at AMD lanserer sin nye grafikkfamilie, RX 500, 18. april. Kortene vil ta over for den Polaris-baserte RX 400-familien som ble lansert i juni 2016.

Kun en oppfriskning

Polaris-arkitekturen vil fortsatt ligge til grunn for RX 500-serien, som kun skal være en såkalt «oppfriskning» av sin forgjenger. Det betyr at vi neppe vil få se veldig mye høyere ytelse, men kanskje hakket høyere klokkefrekvenser eller noe bedre effektivitet. Ikke ulikt overgangen fra R9 200-serien til R9 300-serien i sin tid.

Ifølge ryktene skal RX 480 og RX 470 erstattes av henholdsvis RX 580 og RX 570 allerede 18. april. Noen uker senere følger to Polaris 11-baserte kort, nemlig RX 560 og RX 550. RX 550 skal fortsatt ligge under RX 460 når det kommer til ytelse.

TEST: Sapphire RX 480 4GB Nitro+ fikk hele 9,5/10 poeng hos oss »

Vega RX-bilde lekket

Et uidentifisert Vega R-kort. Foto: Chiphell

Mer interessant enn RX 500-familien er AMDs entusiastserie, Vega RX, som forventes lansert tidlig i sommer. Nettstedet Chiphell kan nå bringe bilder av et uidentifisert kort i Vega RX-familien. Det tyder på at selskapet er i rute med tanke på en snarlig lansering.

Foto: Chiphell

Bildene biser et Vega-kort som en del av en promo-film AMD sannsynligvis forbereder for å markedsføre serien. Vi kan tydelig se at AMD satser på frisk utsmykning også av referansekortene, der minst ett av dem får en hvit «backplate» og en rød LED-opplyst «Radeon»-logo på siden.

De Vega-baserte kortene i RX Vega-familien skal erstatte de halvannet år gamle Fiji-baserte kortene i R9 Fury-serien. Dermed ligger alt til rette for at Nvidia endelig ser konkurranse i entusiastklassen hvor de siden sommeren i fjor har dominert med sine Pascal-baserte GTX 1080 og GTX 1070-kort.

Fra tidligere vet vi at de Vega-baserte grafikkortene vil komme med 8GB HBM2-minne. HBM2 skal ifølge produsenten SK Hynix være inntil dobbelt så raskt og by på inntil dobbelt så høy båndbredde som første generasjon HBM-minne.

Videre ryktes det at Vega RX baseres på GCN-erstatteren NCU (Next-Generation Compute Unit) med 4096 streamprosessorer og at en 2048-bits minnebuss gir en båndbredde på 512 GB/s.

Det ventes ikke at Vega RX-kortene kan hamle opp med GT 1080 Ti:

Verdens kraftigste grafikkort er umulig å mislike »

(Kilde: Sweclockers)