Ja, så var det den tiden på året igjen, da. Tiden da det er noen få, små måneder til Apple skal lansere nye iPhone-modeller – og ryktemølla fosser over av bilder og mer eller mindre konkret informasjon.

Etter mange år med iPhone-rykter har vi lært oss én hovedregel: når ryktene begynner å si det samme og i stort monn, da er det høyst sannsynlig hold i dem. Slik var det med iPhone 6 og det avrundede designspråket, slik var det med iPhone X og notch-designet og slik ser det også ut til å være med det vi tror vil hete iPhone 11, iPhone 11 Max og iPhone XR2.

Det mest slående med neste generasjon iPhone ser ut til å bli kamerahuset på baksiden av telefonen, slik vi allerede har meldt om. Her later det til at vi vil få en gigantisk kameratut med tre usymmetrisk plasserte kamera, samt en blits og en annen sensor. Det hele ser ganske rotete ut, og avviker sterkt fra Apples ellers elegante designspråk.

Ikke overraskende sier de fleste ryktene at de tre kameraene vil utgjøre en trio av et vanlig objektiv, et vidvinkelobjektiv og et zoom-objektiv. Eller sagt på en annen måte: nøyaktig det Samsung og Huawei, blant andre, har i dag.

Ulike kameramoduler på XR2 og øvrige varianter

iPhone XR2 skal komme i mange morsomme farger, og få to kamera. Foto: @OnLeaks

I utgangspunktet synes vi ryktet om en større kameramodul syntes veldig usannsynlig, men i det siste har ryktene blitt stadig mer samstemte og kommet fra stadig flere steder med relativt god «track record». Dermed virker det mer og mer som om det er dette som blir Apples endelige design.

Som du kan se i bildet over ser iPhone XR2 ut til å få to kamera, da i form av ett vanlig kamera og ett zoom-kamera.

iPhone 11, eller hva den nå ender opp med å hete, vil derimot få de nevnte tre kameraene, i alle fall om vi skal tro den kjente ryktemakeren @OnLeaks. Da kan se ut som i konseptvideoen under, basert på informasjonen fra @OnLeaks:

Det vil nok utvilsomt være delte meninger om Apples nye design her. Utradisjonelt er det i alle fall – det er det ingen tvil om.

CAD-modeller, deksler og metallrammer

Foruten vanlige konseptskisser av telefonene – som hvem som helst med litt erfaring, nok informasjon og et 3D-modelleringsprogram kan lage – har det også blitt lekket andre tegn på nye epletelefoner.

De beste eksemplene på dette er nok støpte metallmodeller av telefonene, som gjerne sendes ut til for eksempel dekselprodusenter og andre tilbehørsprodusenter i forkant av en lansering, slik at de skal kunne lage kompatibelt utstyr. Modellene har da de samme dimensjonene som telefonene vil ha, mens designet i stor grad fortsatt skjules. Akkurat i år, med det nye kameraet, er det imidlertid ganske vanskelig å skjule hva det er snakk om:

Foto: Slashleaks

Som vi kan se i bildet over ser det ut som Apple vil følge i sine egne fotspor, og lansere både en vanlig iPhone 11 og en iPhone 11 Max (igjen, hvis det er det de blir hetende).

Kameradesignet ser ut til å forsterkes ytterligere i troverdighet av det som etter sigende skal være den indre metallrammen i en av telefonene. Dette har det blitt lekket flere ulike bilder av på det kinesiske nettforumet Weibo, og det er nøyaktig samme design som Apple i dag har i sine eksisterende telefoner. Vi kan for eksempel se hullet i metallet til den trådløse ladingen:

I tillegg til dette har det også blitt lekket bilder av deksler til telefonene, som du kan se noen eksempler på i karusellen nederst.

Hva blir spesifikasjonene?

Et annet stort spørsmål mange ønsker svar på, er hva spesifikasjonene på telefonene vil bli. Vel, for det første ryktes det at skjermstørrelsene beholdes. Dette betyr at iPhone 11 Max kan få en 6,5 tommers AMOLED-skjerm, iPhone 11 en 5,8 tommers AMOLED-skjerm og iPhone XR2 en 6,1 tommers LCD-skjerm. På baksiden ryktes det at Apple nå vil benytte frostet glass, slik at utseendet blir matt heller enn blankt.

En funksjon som ser ut til å bli økset i stedet for å bli lagt til, er 3D Touch (trykksensitiv skjerm). iPhone XR ble lansert uten dette i fjor, og det har lenge versert rykter om at Apple ønsker å fjerne det helt fra hele modellinjen.

På prosessorfronten ventes det en ny A13-prosessor, bygget på TSMCs 7nm+-teknologi, som ikke uventet vil gi forbedringer til både ytelse, effektivitet og funksjonalitet. Helt standard oppgradering her, altså.

Ifølge den kjente og ekstremt treffsikre Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo vil Apple gå for 12 megapiksler på alle de tre/to kameraene bak, samt det samme på frontkameraet. For det sistnevnte vil det i så fall være en stor oppgradering. Apropos front: Face ID vil etter sigende bli bedre enn før, ved å skille ut mer av lyset vi ikke kan se. Det har også gått rykter om at Face ID-systemet vil plasseres under OLED-skjermen, men det virker usannsynlig gitt at teknologien ikke virker moden for det enda.

Foruten dette er det også blitt hevdet at alle iPhone-modeller nå vil få hurtiglader rett ut av boksen. Det vil i så fall være svært gode nyheter for alle Apple-kjøpere, og litt «we told you so» fra alle de andre produsentene på markedet som har gjort dette i mange år nå.

Når lanseres det hele?

Apple har for vane å lansere telefoner i september, og det forventer vi at de vil fortsette med i år. I fjor var datoen 12. september, så noe lignende i år er nok ikke usannsynlig.

Vi vil i alle fall dekke en eventuell lansering, og komme tilbake med mer når det dukker opp flere nyheter.

(Kilde: MacRumors, MacWorld, Forbes)