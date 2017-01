Ruter fjerner snikernes favorittunnskyldning

Endelig tar Ruter grep for å redusere sjansen for at en strømsulten mobiltelefon skal påføre deg et ufortjent gebyr. Selskapet er nemlig endelig i gang med å installere USB-ladere ombord på hele driftsflåten sin, være seg busser, trikk, t-bane eller båter.

Ifølge Ruter bruker over halvparten av deres kunder nå elektronisk månedskort på mobil når de reiser kollektivt.

– Vi at noen er redd for å gå tom for strøm, og vi håper at dette vil hjelpe dem til å bli tryggere på at mobilen holder hele veien, opplyser pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen til Tek.no.

T-banen først med USB-ladere

Pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen. Foto: Fotograf Birdy - Birgitte Heneid

Johansen forklarer at ruter allerede har installert USB-ladere på ett T-banesett. Erfaringene herfra skal de ta med seg når hele T-banen nå står for tur:

– Installasjonen på øvrige T-banevogner starter nå i februar, og i løpet av sommeren vil alle 115 vognsett på T-banen ha seks doble USB-uttak, utdyper Johansen.

Videre forklarer han at monteringen vil foregå over flere måneder slik at Ruter skal slippe å ta vogner ut av normal drift og heller kunne benytte planlagte driftspauser til dette arbeidet.

USB på hele Ruter-flåten, unntatt de gamle trikkene

– Vi vil innføre muligheter for mobillading på alle driftsarter. I løpet av mars vil det installeres USB-uttak på Norleds båter, og fra april vil alle nye busser som skal operere våre nyeste busskontrakter (linje 25, 20, 21, 28, 34, 37 og 54) ha dette.

Ifølge Johansen er det planen å innføre USB-ladere også på alle nye busskontrakter etter hvert som disse fornyes med nye busser. Alle nye trikker som skal anskaffes vil også ha mulighet for USB-lading, men på grunn av at trikkene Ruter operer med i dag skal fases helt ut når de nye kommer, vil det ikke bli ettermontert lademulighet i disse.

Hva synes du om at det snart blir mulig å lade døde mobiler på kollektivtransporten? Forsvant plutselig din beste «snikeunnskyldning», eller ser du frem til å ikke bekymre deg for å få gebyr lenger? Hør fra deg i kommentarfeltet.