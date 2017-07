Slik kan Russlands fremtidige soldater se ut

Det skjer mye spennende innen militærteknologi, og nå ser det ut til at den store naboen vår i øst jobber med ny stridsteknologi som ser ut til å være hentet fra science fiction-filmer.

Som den statseide, russiske nyhetskanalen RT meldte nylig har en russisk, militær forskningsavdeling vist frem det som ser ut som en prototype på en ny stridsdrakt som minner om det de såkalte stormtroppene bærer i de kjente Star Wars-filmene, dog i litt andre farger.

Draktene er tilsynelatende ment å bli båret av fremtidens russiske soldater på slagmarken og består av mye avansert teknologi, blant annet avansert kroppsbeskyttelse og hjelmer som projiserer informasjon digitalt på innsiden av visiret.

Skal gi soldatene mer styrke og utholdenhet

Hjelmene kan tilsynelatende vise digital informasjon på innsiden. Foto: Skjermdump/YouTube

Ikke minst skal disse fremtidsdraktene by på såkalt exoskjelett-teknologi, altså robotfunksjoner som skal bidra til å gi soldatene ekstra ytelse og utholdenhet på slagmarken. Exoskjeletter er noe det jobbes med både i sivil sektor og av andre militære styrker, for eksempel i USA.

– Vi jobber med et konsept for fremtidens stridsdrakt. Prototypen vi stiller ut er vår visjon for hva vi ønsker å utvikle innen de neste par årene, sa en representant for Central Research Institute for Precision Machine Building, som står bak prototypen, overfor RT.

Detaljene omkring hva de nye draktene byr på foreligger ikke, og kan nok tenkes å være en militærhemmelighet som det russiske forsvaret ikke har planer om å dele med resten av verden.

Russland er for øvrig ikke de eneste som jobber med høyteknologiske drakter til sine militære styrker. Tidligere har vi blant annet skrevet om amerikanernes Iron Man-lignende drakter, som har noen av de samme egenskapene som det nye russiske konseptet.

Under kan du se video av den nye drakten.

Noen har også bygget en hjemmelaget Iron Man-drakt »