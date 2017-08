Russland gjør det forbudt å bruke VPN

Det er ingen hemmelighet et Russland ikke er blant de mest vennlig innstilte landene når det gjelder Internett-frihet, og nå har landet tatt enda et stort steg mot å begrense innbyggernes handlefrihet på nett. Det melder blant andre The Verge og TechCrunch.

Landet vedtok nylig en lov som gjør det ulovlig å benytte anonymiserende tjenester som kan gi tilgang til nettsteder som er bannlyste i landet, som i praksis innebærer forbud mot blant annet VPN-tjenester.

Mange harde tiltak

Formannen for IT-komiteen i den russiske statsdumaen, Leonid Levin, uttalte i forbindelse med det nye lovvedtaket at det ikke er rettet mot lovlydige borgere, men derimot for å forhindre tilgang til nettsider som inneholder forbudt materiale.

Russland har imidlertid en ganske bred definisjon av hva som er legitimt å forby. Som The Verge tidligere rapporterte har landet tidligere innført tidsbegrenset blokade av Wikipedia på grunn av manglende mulighet til å sensurere sider,og BBC meldte at også deler av Reddit tidligere har blitt blokkert av myndighetene på grunn av diskusjoner om rusmidler.

Russland har en lang historie når det gjelder anti-Internett-tiltak. Tidligere har vi blant annet meldt om massiv blokade av pornonettsider i landet, og russerne har også krevd å ha muligheten til å sensurere Facebook, Twitter og Google.

I tillegg har landet krevd registrering av bloggere, og ikke minst har det russiske internministeriet utlovd saftig dusør til folk som klarer å knekke det anonyme Tor-nettverket.

Storbritannia er også på hugget for tiden: Slik skal britene hindre mindreårige i å se på porno »